Цитата: Моше:

которые тут кричали, что доллар будет слабеть по отношению к тенге, к 280?



С чего бы тенге укреплялся? Это они радостно кукарекали за Главным, тот первый весной заявил про ревальвацию. В лучшем случае можно было надеяться на диапазон 320-330.. Вообще, я думал, что подержат еще месяц до конца експы. Но, видимо, деньги кончились.