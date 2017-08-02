112 Re: В КНБ передали службу, управляющую сетями телекоммуникаций в... #4





(Пользователи) Сообщений: 5171

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 19:00 Цитата: white-out:

Не будешь следить за своим помелом- кров

А что следить то?

Флешмоб я открыто делал, никого не боялся.

И сейчас никого не боюсь..

Разве что нытиков учить тут..