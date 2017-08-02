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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 301 из 301«1...299300301
§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5171
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.08.17 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сейчас я смотрю на этот кран..



Интересно, это работает?
А если нет, то почему не сдали на металл..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5171
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.08.17 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лолита..
- "Вообще, худые они очень злые. Мы толстенькие все замужем и у нас есть секс. Судя по всему, у вас его давно не было", - заключила она..

А ведь и вправду это так, не находите?
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* Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3508
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 02.08.17 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Уже битый час стою у пляжа и не вижу десантников..

видела часа в 4 машина ехала с флагом ВДВ, а позже парня - вдоль забора парка шел в "обмундировании" с фотки)))

[Исправлено: Алиса, 02.08.2017 - 19:07]
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5171
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.08.17 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

видела час в 4 машина ехала с флагом ВДВ, а позже парня - вдоль

А...
Сегодня какой то старый мэрс тупил с флагом каким то синим, наверно пьяные там уже ехали..
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* Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3508
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 02.08.17 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну вот последствия ЭКСПы 8-) 8-) 8-)
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 02.08.17 - 20:01
Комментарий проходит проверку.

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 02.08.17 - 20:06
Комментарий проходит проверку.

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 02.08.17 - 20:12
Комментарий проходит проверку.
Ответить Новый топик
Страница 301 из 301«1...299300301
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