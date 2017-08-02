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§ NG.kz
Тенге резко ослабел по отношению к доллару и евро
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29103
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.08.17 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Курс национальной валюты в обменниках превысил 343 тенге за доллар. Об этом свидетельствуют данные портала Kurs.kz.
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§ Моше
Re: Тенге резко ослабел по отношению к доллару и евро
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4326
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 02.08.17 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где нурлыпатриоты, которые тут кричали, что доллар будет слабеть по отношению к тенге, к 280? Я говорил, что будет 450. Вот уже об этом заговорили, уже и первые подвижки.
Надо было с вами на деньги спорить. :-P
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§ JereK
Re: Тенге резко ослабел по отношению к доллару и евро
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1089
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 02.08.17 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
которые тут кричали, что доллар будет слабеть по отношению к тенге, к 280?


С чего бы тенге укреплялся? Это они радостно кукарекали за Главным, тот первый весной заявил про ревальвацию. В лучшем случае можно было надеяться на диапазон 320-330.. Вообще, я думал, что подержат еще месяц до конца експы. Но, видимо, деньги кончились. :lol:
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Гость
Тенге резко ослабел по отношению к доллару и евро




Отправлено: 02.08.17 - 19:54
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§ Валентин
Re: Тенге резко ослабел по отношению к доллару и евро
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6465
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 02.08.17 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Вообще, я думал, что подержат еще месяц до конца експы. Но, видимо, деньги кончились.


Не, ЭКСПО тут не при чём, это мы за рублём вслед поехали, с некоторым запасом.
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Гость
Тенге резко ослабел по отношению к доллару и евро




Отправлено: 02.08.17 - 20:00
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Гость
Тенге резко ослабел по отношению к доллару и евро




Отправлено: 02.08.17 - 20:02
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§ Добринцофф
Re: Тенге резко ослабел по отношению к доллару и евро
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5352
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 02.08.17 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Я говорил, что будет 450.

Конечно будет,и 550 то-же когда нибудь будет.
Все говорят ,что будет тока не говорят когда.
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§ JereK
Re: Тенге резко ослабел по отношению к доллару и евро
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1089
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 02.08.17 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Не, ЭКСПО тут не при чём, это мы за рублём вслед поехали, с некоторым запасом.


Ну рубль и вчера был в тех же пределах, и позавчера. Логика проста - пока иностранцы везут доллары на експо, тенге будут держать чуть выше ее реальной стоимости.
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Гость
Тенге резко ослабел по отношению к доллару и евро




Отправлено: 02.08.17 - 20:14
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