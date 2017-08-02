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§ NG.kz
До конца недели в Костанайской области ожидаются дождь, гроза, возможен град
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29103
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.08.17 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С четверга, 3 августа, Костанайская область будет находиться в тыловой части арктического циклона с холодным фронтом. Он спровоцирует по всему региону дожди, местами сильные, грозы, возможны град, шквалистый ветер скоростью 15-20, местами до 25 м/сек.
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мимка
Re: До конца недели в Костанайской области ожидаются дождь,...




Отправлено: 02.08.17 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
смс сообщения начали сбываться
п.с. деньги не зря потрачены
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