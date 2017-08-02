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§ NG.kz
Зарплаты врачей в Казахстане будут зависеть от количества полученных «лайков»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29099
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.08.17 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зарплаты врачей в Казахстане будут зависеть от количества полученных «лайков» - новую идею министерства здравоохранения озвучил министр Елжан Биртанов.
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гость
Re: Зарплаты врачей в Казахстане будут зависеть от количества...




Отправлено: 02.08.17 - 13:39
Комментарий удален модератором.

Карамерген
Re: Зарплаты врачей в Казахстане будут зависеть от количества...




Отправлено: 02.08.17 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
врач:
Про лечение таблетками врач стационара не ведает в принципе
Вы похоже врач ветеринарный)))

§ 112
Re: Зарплаты врачей в Казахстане будут зависеть от количества...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5166
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.08.17 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
врач:
Про лечение таблетками врач

Да, детишкам например сразу ЦЕФ-3 выписывают, не который по 170 тенге, а который по 900 или по 1000..
Я вот не пойму разницы..
Цефтриаксон он и в Африке Цеф-3..
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§ Горожанин_kst
Re: Зарплаты врачей в Казахстане будут зависеть от количества...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 759
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.08.17 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карамерген:
Вы похоже врач ветеринарный)))

А это коллективная порука начинается)
рука руку моет...доктор, который осматривала джуниора моего, тоже ни слова осуждения не проронила на коллегу, однако методику лечения сменила кардинально.
Я не осуждаю врача поликлиники (смысл?), просто я сделал для себя вывод...и ставлю "лайк"... тому, кто заслужил.
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Ира
Re: Зарплаты врачей в Казахстане будут зависеть от количества...




Отправлено: 02.08.17 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По-моему , мир сошел с ума. Глаза мои плачут! Страшно представить, во что превратится медицина наряду с образованием в Казахстане при таких рулевых...

Falco
Re: Зарплаты врачей в Казахстане будут зависеть от количества...




Отправлено: 02.08.17 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вскоре с надписью «Лайкни меня» появятся таблички на кабинетах и бейджиках на белых халатах эскулапов. Стариков начнут в ускоренном режиме (предусмотрят и экстерн) обучать «лайкать», ибо, если не старики – медицина умрёт! А также появится ещё одна табличка с надписью «Лайкнувшие 1000 раз – обслуживаются вне очереди!»

§ Характер
Re: Зарплаты врачей в Казахстане будут зависеть от количества...
Характер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 260
Регистрация: 17.05.12
Отправлено: 02.08.17 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
скоро на работу будут принимать судя по количеству подписчиков в соцсети :lol: :lol: :lol:
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§ Горожанин_kst
Re: Зарплаты врачей в Казахстане будут зависеть от количества...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 759
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.08.17 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Характер:

"Как у вас нет странички в Инстаграмм??!!!
Вы нам не подходите! Какой из вас контрразведчик?!"
...прикольно)))
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§ drakon
Re: Зарплаты врачей в Казахстане будут зависеть от количества...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11534
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.08.17 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ира:
По-моему , мир сошел с ума.

А Мир - то тут причём?... :-o
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Ира
Re: Зарплаты врачей в Казахстане будут зависеть от количества...




Отправлено: 02.08.17 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Под понятием мир имелись в виду люди.

§ Горожанин_kst
Re: Зарплаты врачей в Казахстане будут зависеть от количества...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 759
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.08.17 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Ну как причём), а представь себе недалёкое будущее семьи этого министра:
Жена (мать семейства) делает рассылку всем членам семьи:
"Хай, пипл, тудэй я предлагаю фор ю спешл меню:
- Бешпармак,
- Пельмени,
- Ростбиф.
Итс фор первое.
- Салат из кэррота,
- Пюре,
- Вэджетэбл нарезкасы.
Итс фор второе, гарнирасы.
- Компот фор третье (жок базар - со вчера остался).
Блюда набравшие больше лайков увидите на тамаке.
Голосование стартует прямо щас!"
НУ не сумасшествие ли?)))
Но как в духе времени, с элементами триязычия и вездесущими лайками!!!)
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§ 112
Re: Зарплаты врачей в Казахстане будут зависеть от количества...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5166
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.08.17 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
вездесущими лайками!!!)

Нам не понять сегодняшних..
Вот байкерше оторвало голову в России, миллион лайков, это ведь круто на скорости в 300 км в час..
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§ drakon
Re: Зарплаты врачей в Казахстане будут зависеть от количества...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11534
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.08.17 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ира:
мир имелись в виду люди.

Люди - всего мира?
Но это ведь только у
вас-лайки.У нас я
такого - не видел... :lol:
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* 74
Re: Зарплаты врачей в Казахстане будут зависеть от количества...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4157
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 02.08.17 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Цеф-3..

делают только в РК. вот и весь ответ... лоббисты
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