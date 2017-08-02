Горожанин_kst Re: Зарплаты врачей в Казахстане будут зависеть от количества... #25





(Полноправные пользователи) Сообщений: 759

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:41 Цитата: drakon:



Ну как причём), а представь себе недалёкое будущее семьи этого министра:

Жена (мать семейства) делает рассылку всем членам семьи:

"Хай, пипл, тудэй я предлагаю фор ю спешл меню:

- Бешпармак,

- Пельмени,

- Ростбиф.

Итс фор первое.

- Салат из кэррота,

- Пюре,

- Вэджетэбл нарезкасы.

Итс фор второе, гарнирасы.

- Компот фор третье (жок базар - со вчера остался).

Блюда набравшие больше лайков увидите на тамаке.

Голосование стартует прямо щас!"

НУ не сумасшествие ли?)))

Но как в духе времени, с элементами триязычия и вездесущими лайками!!!)