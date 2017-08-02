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§ NG.kz
Участковым инспекторам полиции в Костанайской области предоставят соцпакет и помощников
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29099
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.08.17 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутаты решили ходатайствовать перед председателем бюджетной комиссии о выделении дополнительных средств на бесплатный проезд сотрудников МПС в общественном транспорте, компенсацию 50% их затрат на коммунальные услуги, выделение арендного, служебного жилья.
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§ Горожанин_kst
Re: Участковым инспекторам полиции в Костанайской области...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 759
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.08.17 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
О том, где взять средства на оплату работы этих людей, в решении сессии ничего не сказано.

А зачем?Мы же знаем где живём! Туда наберут людей, которые будут "безвозмездно" "помогать". Главное кагаз с печатью (мандат) выдайте, а чем его обеспечить они придумают, тут и сомневаться не приходится.
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Рихард
Re: Участковым инспекторам полиции в Костанайской области...




Отправлено: 02.08.17 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Депутаты и общественники, живущие в Костанае, жаловались на то, что полиция не принимает меры к попрошайкам и «бомжам»." Вопрос возникает сразу у меня. А что полиция к попрошайкам и бомжам может применить? Прогнать с одного места, чтобы они появились в другом? обеспечить их какой-то работой и жильем полиция не в состоянии. Эту социальную проблему как раз и должны депутаты и еще вышестоящие структуры решать.Это как раз их тема. А полиция дубинками их загонит в подполье, но вопрос не решит. Я так думаю

§ dandiv
Re: Участковым инспекторам полиции в Костанайской области...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 423
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 02.08.17 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вот не понял, а чем отличаются полицейские от обычных граждан? Почему им нужно бесплатный проезд? Почему за комуналку должны платить только 50%? Им ведь зарплату на 25% подняли...
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Денис
Re: Участковым инспекторам полиции в Костанайской области...




Отправлено: 02.08.17 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В полицейском государстве все для полицаев. кто же будет защищать,если терпение у народа кончится?

* Серый волк
Re: Участковым инспекторам полиции в Костанайской области...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8965
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.08.17 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Я вот не понял, а чем отличаются полицейские от обычных граждан? Почему им нужно бесплатный проезд? Почему за комуналку должны платить только 50%? Им ведь зарплату на 25% подняли...

Ну вы знаете, это же приезжие бездомные, социально неадаптированные категории, им очень трудно в незнакомом городе. Постоянно не на тот автобус садятся. Потом помыться не могут, так как на коммунальные услуги не хватает, всё жалование в автобусах оставляют пока дом найдут. Вы хотите, чтоб они грязные и немытые побирались по улицам, выпрашивая деньги у отдыхающих и туристов?
:-)
Мон па си жур МПС Сапасына мы! :lol:

Им обязательно надо 50% скидки за счёт жителей, а то жителям хуже станет! :lol:
]

[Исправлено: Серый волк, 02.08.2017 - 14:25]
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