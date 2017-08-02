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≡ Аким Костанайской области пообещал, что через два года в областном центре не останется улиц без асфальта		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аким Костанайской области пообещал, что через два года в областном центре не останется улиц без асфальта
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29099
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.08.17 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава региона Архимед МУХАМБЕТОВ сегодня, 2 августа, отчитался о проделанной работе перед депутатами областного маслихата. В ходе 7-й сессии 6-го созыва его слушали 29 депутатов, а также члены Общественного совета области, руководители ветеранских организаций.
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§ 112
Re: Аким Костанайской области пообещал, что через два года в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5166
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.08.17 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Мало того, что хорошо надул, так ещё

Так сказал же, 2 года..
Что, не успеют покласть?
Профайл

* Серый волк
Re: Аким Костанайской области пообещал, что через два года в...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8965
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.08.17 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Так сказал же, 2 года..
Что, не успеют покласть?

Марик! Ты читать Букварь не пробовал?
Он же ужо объявил Набережная сделана.
Далее коммент появился, что она расковыряна.
Затем ты фото выложил, и я отлично вижу, что это именно Набережная.
:lol:
По полкам раскладываю:
Аким
Цитата:
реконструированы улицы Лермонтова, Набережная,


Цитата:
Сеня:
Набережную и Сьянова зачем вскрыли полностью перегородив движение? Утром-вечером пробка аж на 3 квартала...а на этих улицах ни одного рабочего.


После этого появляется фото расковырянной Набережной.
:lol: :lol: :lol: :lol:
Цитата:
112:
Что, не успеют покласть?

Ну ладно давай подумаем об этом!
Кто же ему теперь поверит?
Разве только то глупое стадо для отчётов, которому макаронные изделия на уши наложили?

:lol: :lol:
Чую завтра сделают вид, что ничего не произошло, а если кто вопросы задавать будет, то выяснится, что это всё водитель номера вверх ногами случайно прикрутил, от этого навигация в машине неправильно вверх ногами работать начала и привезла вместо Набережной на "Майлину" :lol:

:lol: :lol:

[Исправлено: Серый волк, 02.08.2017 - 14:13]
Профайл

Гость
Аким Костанайской области пообещал, что через два года в областном центре не останется улиц без асфальта




Отправлено: 02.08.17 - 17:19
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