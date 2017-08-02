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Хохол
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 02.08.17 - 11:05
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5166
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.08.17 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже битый час стою у пляжа и не вижу десантников..
Или тут глубоко и они могут только в фонтанах бухими ходить?
Где то мой племяш десантник, тоже наверно грязный без ботинок и в фонтане где то лежит..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5166
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.08.17 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот настоящий ВДВшник у меня на хате живет..
В Афгане 14 по моему замочил.
И главное у него голова нормальная, работает на комбинате.
Но наверно все равно что то есть..
3000 долларов когда пришел с Афгана на счету лежало.
Но по тогдашним меркам этого было мало..
88й год..
И он бросил Афган, хотя умоляли..
Потом все его друзья и товарищи в 9й роте в России погибли..
Вот ведь как вовремя уйти из войны..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5166
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.08.17 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пляш сейчас..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5166
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.08.17 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, сегодня на скитки нарвался, истратил все что было, почти 15 тысяч..
Жаль больше не взял..
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2953
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 02.08.17 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
112 ты нафиха столь фейри набрал
По ходу ты им стираешь,моешь посуду,голову,пол.
:lol:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5166
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.08.17 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
37
112 ты нафиха столь фейри набрал
По ходу ты им стираешь,моешь посуду

На запас разумеется..
Пока скидки есть, почему не набрать?
На Фери скидок не было больше полугода, я не попадал на них..
На порошки Тайдти Ариель тоже давно не было.
Кило 434..
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Все просто
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 02.08.17 - 16:06
Комментарий удален модератором.

Все просто
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 02.08.17 - 16:37
Комментарий удален модератором.

§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6464
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 02.08.17 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
На запас разумеется..
Пока скидки есть, почему не набрать?


Кстати
Я тут видел объявления пары мест, где продают незадорого хорошие, малоношеные вещи
Надо?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5166
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.08.17 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
объявления пары мест, где продают незадорого хорошие, малоношеные вещи
Надо?

Брал я в свое время в секонд хенде..
Ну сейчас и в Марте недорогие..
Правда я в Мексе футболок набрал в свое время, штук 20, доносить как надо..
Шорт тоже штук 15 валяется дома, сланцы по осени набираю, когда не сезон..
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§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 5166
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.08.17 - 16:47
Комментарий проходит проверку.
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 02.08.17 - 16:47
Комментарий проходит проверку.

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2953
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 02.08.17 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Кстати
Я тут видел объявления пары мест, где продают незадорого хорошие, малоношеные вещи
Надо?

Эх Валюша,для пущей важности надо было написать одёжа Армани,К.Кляйн и т.д.
Ты же видешь 112 только бренды покупает)))
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§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 5166
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.08.17 - 16:58
Комментарий проходит проверку.
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Ответить Новый топик
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