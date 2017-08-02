Цитата: dandiv:

Я вот не понял, а чем отличаются полицейские от обычных граждан? Почему им нужно бесплатный проезд? Почему за комуналку должны платить только 50%? Им ведь зарплату на 25% подняли...

Ну вы знаете, это же приезжие бездомные, социально неадаптированные категории, им очень трудно в незнакомом городе. Постоянно не на тот автобус садятся. Потом помыться не могут, так как на коммунальные услуги не хватает, всё жалование в автобусах оставляют пока дом найдут. Вы хотите, чтоб они грязные и немытые побирались по улицам, выпрашивая деньги у отдыхающих и туристов?



Мон па си жур МПС Сапасына мы!



Им обязательно надо 50% скидки за счёт жителей, а то жителям хуже станет!

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[Исправлено: Серый волк, 02.08.2017 - 14:25]