/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Бесплатно проверить качество приобретенных продуктов можно будет на Центральном рынке Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Бесплатно проверить качество приобретенных продуктов можно будет на Центральном рынке Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29094
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.08.17 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В среду, 2 августа, в городах и районах Костанайской области сотрудники департамента охраны общественного здоровья начинают акцию «Выбирай безопасный продукт», которая будет проводиться 1 раз в 2 недели.
Читать новость

§ Lamka
Re: Бесплатно проверить качество приобретенных продуктов можно...
Lamka


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 272
Регистрация: 28.02.13
Отправлено: 01.08.17 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сразу будут выдавать сертификат или иной документ подтверждающий что данная продукция опасна или безопасна для человека?
А если опасный для человека продукт выявят в процессе проверки, сразу отправят сотрудников для проверки/изъятия некачественной продукции..?
8-) 8-) 8-)
Профайл

андрей
Re: Бесплатно проверить качество приобретенных продуктов можно...




Отправлено: 01.08.17 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин вот что за страна ????????? Преподносят естественный процесс как какое то благо . Десятки гос.оорганов , тысячи сотрудников должны хотя бы просто выполнять свою работу , что бы некачественный товар в принципе на прилавках не оказался . А тут как кость собаке , раз в 2 недели , хотя ход понятен , от этого будут бабули восторге , впрочем как всегда , а это реальный электорат

nemes
Re: Бесплатно проверить качество приобретенных продуктов можно...




Отправлено: 02.08.17 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Картинка из детсадовского детства. Молоко,"груша"-клизма. В прошлом веке так у детей глистов выводили. Слышал,что до сих пор так в колхозах "оздоравливаются".
:lol:

Галина
Re: Бесплатно проверить качество приобретенных продуктов можно...




Отправлено: 02.08.17 - 08:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вдруг и правда обратят внимание на здоровье нации ?

Таня
Re: Бесплатно проверить качество приобретенных продуктов можно...




Отправлено: 02.08.17 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А арбузы уже можно есть?

* drakon
Re: Бесплатно проверить качество приобретенных продуктов можно...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11531
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.08.17 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Таня:
А арбузы уже можно есть?

Марик, уже давно кушает и жив... :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 39, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 37
Зарегистрированные пользователи: drakon, сайлау курманов

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 159
Пользователей: 3
Всего: 162

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх