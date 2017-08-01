андрей Re: Бесплатно проверить качество приобретенных продуктов можно... #2







Отправлено: - 18:59 Блин вот что за страна ????????? Преподносят естественный процесс как какое то благо . Десятки гос.оорганов , тысячи сотрудников должны хотя бы просто выполнять свою работу , что бы некачественный товар в принципе на прилавках не оказался . А тут как кость собаке , раз в 2 недели , хотя ход понятен , от этого будут бабули восторге , впрочем как всегда , а это реальный электорат