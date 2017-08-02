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§ NG.kz
предъявите диплом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29094
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.08.17 - 08:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и настал тот день , когда и на моей улице праздник, сын после окончания российского медицинского вуза по настоянию родителей вернулся в родные пенаты.
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§ Victor Yang
Re: предъявите диплом
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8961
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.08.17 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
Никто никакого подтверждения дипломов не требовал.

Ну это если небольшие частные предприятия, при этом предприятию не нужен диплом для лицензирования/аттестации.
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§ Козлов я
Re: предъявите диплом
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 132
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 02.08.17 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
наши дипломы в Германиях вообще не нужны,там всеръез воспринимают только МГУ и Бауманку. остальными можете подтереться

Ну не скажи. Я знаю,что бывший врач из одного нашего райцентра спокойно работает по специальности в Германии.

-Доктор,я буду жить?
-Где-то я вас видел,лицо знакомое...
-Так доктор,я все-таки буду жить?
-Где-то видел... А-а! Я же у вас диплом в подземном переходе купил!
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§ 112
Re: предъявите диплом
112


(Пользователи)
Сообщений: 5149
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.08.17 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А че там не остался, ты же как вроде говорил что там..
А тут бабло тоже неплохо они стригут..
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* сайлау курманов
Re: предъявите диплом
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2033
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 02.08.17 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
зная характер своего отпрыска, могу утверждать после такого мытарства он пошлет всех куда подальше и вернется обратно , единственное что меня больше беспокоит, отец-патриот долго уговаривавший на этот поступок (вернуться на родину) , не буду развивать эту мысль. Жаль что Отечество встречает пастухов и чабанов распростертыми объятьями , а своих выгоняет под всяким предлогом, очень жаль!
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§ 112
Re: предъявите диплом
112


(Пользователи)
Сообщений: 5149
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.08.17 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Отечество встречает пастухов и чабанов распростертыми

Ну какие его годы..
Это только закаляет характер.
Сам же молодым был и должен помнить, легко никогда не бывает тем, кто к чему то стремится..
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§ Дантист
Re: предъявите диплом
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 472
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 02.08.17 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну это если небольшие частные предприятия,

Ну не могу назвать небольшим предприятием СВЭЛ Екатеринбурга, или Челябэнерго, Лебединский ГОК, Медицинский республиканский центр в Минске или вот племянница главным специалистом в РЖД работает после окончания нашей академии, причем сразу взяли, без вопросов.

[Исправлено: Дантист, 02.08.2017 - 11:24]
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§ Victor Yang
Re: предъявите диплом
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8961
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.08.17 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
причем сразу взяли, без вопросов.

Не поверю, что не потребовалось подтверждение диплома. У меня сестра в Михайловском ГОКе работает - подтверждение было нужно.
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kostyk777
Re: предъявите диплом




Отправлено: 02.08.17 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Андрей:
Это не совсем нострификация. В Вашем случае не производится установления эквивалентности образовательных программ, так как с Россией у нас соответствующий международный договор имеется.

Не надо ля-ля. Не работает система. Только нострификация. Дочь подавала на признание в ЦОН. ЯЧрез 2 недели вызвали - доплатите за нострификацию. О договоре даже не заикайтесь-в бюджет деньги нужны.

* drakon
Re: предъявите диплом
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11531
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.08.17 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

По такому поводу полагается пригласить знакомых и родственников чтобы отметить это событие,

Тов.Курманов. Попонтоваться захотелось?
О детях - нужно думать,зачем вызвал то
сына?... 8-)
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§ Доктор СИЗО
Re: предъявите диплом
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3663
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 02.08.17 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Тов.Курманов. Попонтоваться захотелось?
О детях - нужно думать,зачем вызвал то
сына?... 8-)

наконец то Дракоша осмелился....внятная речь не мальчика ....а мужа)))))
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рэм
Re: предъявите диплом




Отправлено: 02.08.17 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
отец-патриот долго уговаривавший на этот поступок (вернуться на родину) , не буду развивать эту мысль. Жаль что Отечество встречает пастухов и чабанов распростертыми

Уважаемый, Вам сколько лет, только поняли что-ли7

404
Re: предъявите диплом




Отправлено: 02.08.17 - 13:25
Комментарий удален модератором.

Все просто
Re: предъявите диплом




Отправлено: 02.08.17 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
зная характер своего отпрыска, могу утверждать после такого мытарства он пошлет всех куда подальше и вернется обратно

Полностью согласен. В Екатеринбург, Новосибирск - там не спросят о подтверждении. Пускай парень работает, удачи ему. Кстати, кандидатскую проще будет писать.

Карамерген
Re: предъявите диплом




Отправлено: 02.08.17 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
на свой средства высококвалифицированного специалиста
По поводу высокой квалификации вы конечно загнули))) Лет через десять, и то не факт. А что вернулся- молодец! Нострификацию пройдет, всё будет нормально. Наши дипломы тоже её проходят в России. Только советские принимаются без оговорок. А вот "независимые" надо подтверждать. В России никуда ходить врачу не надо. Это делает отдел кадров больницы. Автоматически.

* сайлау курманов
Re: предъявите диплом
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2033
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 02.08.17 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
России никуда ходить врачу не надо. Это делает отдел кадров больницы. Автоматически.
мы этого ожидали здесь , однако вот так вот получилось
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