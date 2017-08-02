Цитата: на свой средства высококвалифицированного специалиста По поводу высокой квалификации вы конечно загнули))) Лет через десять, и то не факт. А что вернулся- молодец! Нострификацию пройдет, всё будет нормально. Наши дипломы тоже её проходят в России. Только советские принимаются без оговорок. А вот "независимые" надо подтверждать. В России никуда ходить врачу не надо. Это делает отдел кадров больницы. Автоматически.