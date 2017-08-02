Цитата: 112:

Странно что ты только в тройном одеколоне разбираешься..

Я вообще не слышал такого названия..

Ты сюда Аскарблять пришла или поговорить о том о чем в статье попросили?



Тады корректно объясню

Пониманешь ли 112,

консул предложила потому как парфюмы из линеек масс-маркета,люкс и селективных это не твоя цивилизации.

И в плане парфюма со мной спорить не надо

По тихому развернулся и пошмякал в другие ветки.