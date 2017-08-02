5555 Re: Обесценивание зарплат казахстанцев ускорилось - аналитики #1







Отправлено: - 11:18 как они эту фигню считают?? Вот я реально могу сказать 2 года назад ежедневный набор продуктов в магазине (на1-2 дня) у меня укладывался в 1-2 тыс. Сейчас 4-5. И где здесь 0,8% падения в год??? может в месяц? (все равно не выходят)