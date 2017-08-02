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§ NG.kz
Обесценивание зарплат казахстанцев ускорилось - аналитики
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29094
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.08.17 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Реальные зарплаты казахстанцев ускорили падение до 2,9 процента во втором квартале текущего года. Самое сильное обесценение зарплат произошло в Атырауской области
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5555
Re: Обесценивание зарплат казахстанцев ускорилось - аналитики




Отправлено: 02.08.17 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как они эту фигню считают?? Вот я реально могу сказать 2 года назад ежедневный набор продуктов в магазине (на1-2 дня) у меня укладывался в 1-2 тыс. Сейчас 4-5. И где здесь 0,8% падения в год??? может в месяц? (все равно не выходят)

§ Victor Yang
Re: Обесценивание зарплат казахстанцев ускорилось - аналитики
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8961
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.08.17 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
5555:
Сейчас 4-5. И где здесь 0,8% падения в год???

Так это не за год, а за квартал.
Профайл

§ 112
Re: Обесценивание зарплат казахстанцев ускорилось - аналитики
112


(Пользователи)
Сообщений: 5149
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.08.17 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В три раза обесценилась со времени вступления в ТС..
Что то врут тут они..
Профайл

овес нынче дорог
Re: Обесценивание зарплат казахстанцев ускорилось - аналитики




Отправлено: 02.08.17 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тем временем на бирже бакс дал +5.80 на утренних торгах.
с августом вас товарищи

Костанайцы
Re: Обесценивание зарплат казахстанцев ускорилось - аналитики




Отправлено: 02.08.17 - 12:51
Комментарий удален модератором.

гостюшка
Re: Обесценивание зарплат казахстанцев ускорилось - аналитики




Отправлено: 02.08.17 - 13:50
Комментарий удален модератором.

Медный
Re: Обесценивание зарплат казахстанцев ускорилось - аналитики




Отправлено: 02.08.17 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
овес нынче дорог:

Август 1998? :lol:

Медный
Re: Обесценивание зарплат казахстанцев ускорилось - аналитики




Отправлено: 02.08.17 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

В "три раза" обесценилась после развала СССР, СПАСИБО ЗАКАНОВИЧ ЗА НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО :-x
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