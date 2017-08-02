Цитата: Если удержим такой темп, то в городе через два года практически не должно остаться улиц без асфальта.

Согласен, столько городских дорог (особенно внутриквартальных), сколько отремонтировали в этом году, наверное со времен СССР не асфальтировали за сезон. Интересно, что предшественникам нынешнего акима мешало столько же дорог ремонтировать!?

Цитата: прок:

а когда будут дороги в рай центрах??хоть одна дорожка

В райцентрах хотя бы по пять улиц в год асфальтировали (также как в городском частном секторе), было бы очень хорошо! Но увы, все райцентровские дороги городу "отдают"...