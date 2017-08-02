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≡ Аким Костанайской области пообещал, что через два года в областном центре не останется улиц без асфальта		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аким Костанайской области пообещал, что через два года в областном центре не останется улиц без асфальта
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29094
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.08.17 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава региона Архимед МУХАМБЕТОВ сегодня, 2 августа, отчитался о проделанной работе перед депутатами областного маслихата. В ходе 7-й сессии 6-го созыва его слушали 29 депутатов, а также члены Общественного совета области, руководители ветеранских организаций.
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roki
Re: Аким Костанайской области пообещал, что через два года в...




Отправлено: 02.08.17 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из 43 улиц, которые мы запланировали охватить средним ремонтом, где можно узнать список улиц ?

прок
Re: Аким Костанайской области пообещал, что через два года в...




Отправлено: 02.08.17 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а когда будут дороги в рай центрах??хоть одна дорожка

§ 112
Re: Аким Костанайской области пообещал, что через два года в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5149
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.08.17 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Настоящий мужик, крепкий хозяйственник..
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§ Elle
Re: Аким Костанайской области пообещал, что через два года в...
Elle


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Сообщений: 68
Регистрация: 10.04.17
Отправлено: 02.08.17 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не ""БЕЗ", а "С АСФАЛЬТОМ")))))))))))))))))))) Видно куда-то уже засобирался наш аким...дальше по степям, по долам, или....)))))))
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Костанаец
Re: Аким Костанайской области пообещал, что через два года в...




Отправлено: 02.08.17 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это здорово, но было бы не плохо обратить внимание на меж-народную трассу которая в плохом состоянии, я имею ввиду трассу Костанай-Мендыкара-Узунколь.

Костанай 2
Re: Аким Костанайской области пообещал, что через два года в...




Отправлено: 02.08.17 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно мкр Костанай-2 охватят?

Сеня
Re: Аким Костанайской области пообещал, что через два года в...




Отправлено: 02.08.17 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На два года можно валить из города :lol: По вскрывали все улицы, а работы ведут только на двух. Набережную и Сьянова зачем вскрыли полностью перегородив движение? Утром-вечером пробка аж на 3 квартала...а на этих улицах ни одного рабочего.

§ Elle
Re: Аким Костанайской области пообещал, что через два года в...
Elle


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Сообщений: 68
Регистрация: 10.04.17
Отправлено: 02.08.17 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сеня:
зачем вскрыли полностью перегородив движение? Утром-вечером пробка аж на 3 квартала...а на этих улицах ни одного рабочего.

Вопрос риторический)) ПАТАМУШТА)) Ну везде же ключевое слово ""освоение" километров и миллиардов...что тут комментировать?
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§ лимон
Re: Аким Костанайской области пообещал, что через два года в...
лимон


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Сообщений: 419
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 02.08.17 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а аким останется через два года?
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§ yudjin
Re: Аким Костанайской области пообещал, что через два года в...
yudjin


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Сообщений: 4722
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.08.17 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Настоящий мужик, крепкий хозяйственник..

перефразируя народную поговорку, скажу:
Хозяйство вести - это не ... отчётом трясти!
У хозяина через одно известное место, не путать с госзакупками, всё не делается, даже с благими намерениями. Когда люди травмируются, испытывают трудности при передвижении в своём городе, когда безопасность на уровне отсталых стран, когда никто не за что не отвечает и всё делается не ради реального улучшения, а чтобы освоить выделенное бабло, к тому же абы как, то у меня с хозяином это не вяжется...
но тут дело в личном восприятии, прихотливости...
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Рус
Re: Аким Костанайской области пообещал, что через два года в...




Отправлено: 02.08.17 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красавчик! Говорит и делает !

Денис
Re: Аким Костанайской области пообещал, что через два года в...




Отправлено: 02.08.17 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну,судя, по дорогам и вертолетным площадкам к местам отдыха, на берегу Красного партизана, на полуострове Каратомар бывший пансионат Горняк, На берегу Тобола гольф-клуб, дороги соответствуют международным стандартам. Стало быть больше и ничего не надо будет делать. а вам смертным можно и каждый год укладывать одноразовый плывущий асфальт по объездной затоболовской дорожке. оъ,уж, эти обещания на долгие 2 года... вот, повысят его за очередные достижения в показательной охоте в тургайских степях на краснокнижных сайгаков с вертолета, так и придет следующий деятель и будет раскидывать обещаниями. Пусть начнет дисциплину с себя номера зачем менять на служебном авто как перчатки.От кого все скрывается , шалун?)))

§ KOS77
Re: Аким Костанайской области пообещал, что через два года в...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 605
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 02.08.17 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Если удержим такой темп, то в городе через два года практически не должно остаться улиц без асфальта.

Согласен, столько городских дорог (особенно внутриквартальных), сколько отремонтировали в этом году, наверное со времен СССР не асфальтировали за сезон. Интересно, что предшественникам нынешнего акима мешало столько же дорог ремонтировать!?
Цитата:
прок:
а когда будут дороги в рай центрах??хоть одна дорожка

В райцентрах хотя бы по пять улиц в год асфальтировали (также как в городском частном секторе), было бы очень хорошо! Но увы, все райцентровские дороги городу "отдают"...
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Карамерген
Re: Аким Костанайской области пообещал, что через два года в...




Отправлено: 02.08.17 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судя по всему эта программа называется - асфальт вместо деревьев. Для временщика самое то. Деньги распилит, и был таков!
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