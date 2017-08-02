112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #4488





(Пользователи) Сообщений: 5149

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 13:20 А вот настоящий ВДВшник у меня на хате живет..

В Афгане 14 по моему замочил.

И главное у него голова нормальная, работает на комбинате.

Но наверно все равно что то есть..

3000 долларов когда пришел с Афгана на счету лежало.

Но по тогдашним меркам этого было мало..

88й год..

И он бросил Афган, хотя умоляли..

Потом все его друзья и товарищи в 9й роте в России погибли..

Вот ведь как вовремя уйти из войны..