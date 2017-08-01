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§ NG.kz
Все энергии нужны, все энергии важны. Фоторепортаж с ЭКСПО.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29094
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.08.17 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предваряю фото-впечатления эпиграфом и коллажем : «Из убогого окна, сфера ЭКСПО так красна». Ведь меняются времена, изобретаются новые технологии, но вечен внешний и внутренний вид вагонов состава поезда сообщением Кустанай-Алма-ата.
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Денис
Re: Все энергии нужны, все энергии важны. Фоторепортаж с ЭКСПО.




Отправлено: 02.08.17 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кстати, лучше с детями в думан зайти в океанариум за 700 тенге хоть целый день.

§ Доктор СИЗО
Re: Все энергии нужны, все энергии важны. Фоторепортаж с ЭКСПО.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3663
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 02.08.17 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Советую посетить: Германию, Россию, Узбекистан, Китай, Израиль, Корею, Монако.

-как вы можете, что то советовать, если сами нигде и не были....кроме шаров всех видов даже фотографий нет ....
-изучение выставки нужно проводить в тишине и одиночестве.... что бы найти крупинку золота в блестках и мишуре....
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§ Сэм
Re: Все энергии нужны, все энергии важны. Фоторепортаж с ЭКСПО.
Сэм


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 379
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 02.08.17 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
yudjin, за один день у вас получилось посетить довольно много мест. Мы за 2 дня успели посетить Экспо (в павильоны с очередями не заходили), зашли в 14 часов, в 20 часов началось выступление Цирка дю Солей, после посмотрели шоу на сфере и фонтаны, на следующий день потерял 7 часов в новой Меге, старую набережную посмотрели мельком.
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§ yudjin
Re: Все энергии нужны, все энергии важны. Фоторепортаж с ЭКСПО.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4722
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.08.17 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
-как вы можете, что то советовать, если сами нигде и не были..

дяденька, читать умеем али токо конструировать? Я был в десятке павильонов, да и какие-то, например Китай, советовали коллеги, которые туда попали.
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§ Victor Yang
Re: Все энергии нужны, все энергии важны. Фоторепортаж с ЭКСПО.
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8961
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.08.17 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сэм:
за один день у вас получилось посетить довольно много мест.

Кстати, парадокс: всю Астану чтобы посмотреть - достаточно одного дня. На ЭКСПО одного дня не хватает.
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§ 112
Re: Все энергии нужны, все энергии важны. Фоторепортаж с ЭКСПО.
112


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Сообщений: 5149
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.08.17 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На чем гонял по Ацтане?
Интересно, привидение там подтаксовывает, я бы таксовал по 40 тысяч то..
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§ Доктор СИЗО
Re: Все энергии нужны, все энергии важны. Фоторепортаж с ЭКСПО.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3663
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 02.08.17 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
На чем гонял по Ацтане?

-зачем такси....автобусы 90 теньге , пенсионерам проезд бесплатный, присесть с 3 сторон предлагают....коммунизм....
- у нас озвучиватель остановок в автобусе всякую ерунду порет....а уступать места пенсионерам, детям и инвалидам, как в рот воды набрали.... со злобой всех людей возят....как будто нам особое одолжение делают....
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§ Дарвин
Re: Все энергии нужны, все энергии важны. Фоторепортаж с ЭКСПО.
Дарвин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 92
Регистрация: 20.08.13
Отправлено: 02.08.17 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Съездил на ЭКСПО. Зашел в 10:30. Вышел в 21:30. Обошёл практически всё. Было интересно и впечатляюще! Правильно сказал автор, что приходится с выхода снова обходить павильон - сделано неудобно. Под вечер ноги отваливались. Поэтому на вечернее шоу не остались.
Обязательно надо зайти в два тематических павильона, а также в павильон Зона новых технологий.
Вообще, если есть желание изучить, а не просто похвастаться перед близкими, что вы были на ЭКСПО - надо идти туда с утра в удобной одежде (особенно обувь).
Ценник на обед обошелся в 5,5 тысяч тенге на двоих (можно дешевле, но тогда будет просто перекус). В павильонах можно купить сувенир или товар с этой страны. Много товаров с африканского континента (кенийский чай, кожанные изделия из рептилий, кофе, какао), но цены выше среднего. Кстати, цены указаны в тенге.
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§ yudjin
Re: Все энергии нужны, все энергии важны. Фоторепортаж с ЭКСПО.
yudjin


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Сообщений: 4722
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.08.17 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
стати, лучше с детями в думан зайти в океанариум за 700 тенге хоть целый день.

где это вы такие цены видели? В думане раздельно питание, т.е цены: океанариум детский-2500, взрослый - 3000.
джунгли - 2200 и 2700 соответственно.

Цитата:
Дарвин:

А вы печати в павильонах ставили?
Оказывается, во многих павильонах можно поставить печать куда угодно, что посетили выставку данной страны. Эт к сведению.

[Исправлено: yudjin, 02.08.2017 - 13:27]
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§ 112
Re: Все энергии нужны, все энергии важны. Фоторепортаж с ЭКСПО.
112


(Пользователи)
Сообщений: 5149
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.08.17 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну сколько на семью денег потратить примерно нужно, без излишеств высокой казахской кухни и такси?
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пешеход6
Re: Все энергии нужны, все энергии важны. Фоторепортаж с ЭКСПО.




Отправлено: 02.08.17 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Купе до Астаны на поезд №43 4168 тнг. При покупке билета в кассах Темиржолы на жд вокзале одновременно можно купить билет на ЭКСПО за 2400 тнг. Пообедать в футзоне можно за 1500 тнг
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