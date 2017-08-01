Дарвин Re: Все энергии нужны, все энергии важны. Фоторепортаж с ЭКСПО. #37





(Полноправные пользователи) Сообщений: 92

Регистрация: 20.08.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:25 Съездил на ЭКСПО. Зашел в 10:30. Вышел в 21:30. Обошёл практически всё. Было интересно и впечатляюще! Правильно сказал автор, что приходится с выхода снова обходить павильон - сделано неудобно. Под вечер ноги отваливались. Поэтому на вечернее шоу не остались.

Обязательно надо зайти в два тематических павильона, а также в павильон Зона новых технологий.

Вообще, если есть желание изучить, а не просто похвастаться перед близкими, что вы были на ЭКСПО - надо идти туда с утра в удобной одежде (особенно обувь).

Ценник на обед обошелся в 5,5 тысяч тенге на двоих (можно дешевле, но тогда будет просто перекус). В павильонах можно купить сувенир или товар с этой страны. Много товаров с африканского континента (кенийский чай, кожанные изделия из рептилий, кофе, какао), но цены выше среднего. Кстати, цены указаны в тенге.