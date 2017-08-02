112 Re: Какой косметикой вы пользуетесь #32





(Пользователи) Сообщений: 5134

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 10:53 Цитата: kbkz1980:

Купи одеколон Консул -это твоё.

Странно что ты только в тройном одеколоне разбираешься..

Я вообще не слышал такого названия..

Ты сюда Аскарблять пришла или поговорить о том о чем в статье попросили?