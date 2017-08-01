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§ Валентин
Re: Какой косметикой вы пользуетесь
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6463
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 01.08.17 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


В теме - был!
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§ kbkz1980
Re: Какой косметикой вы пользуетесь
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2948
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 01.08.17 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Да убери ты свой подделашный шанельный дихлофос
Если человек 30 тенге на синих экономит
Он никогда не купит оригинал парфюма за 25 тыш.
:lol:
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* 112
Re: Какой косметикой вы пользуетесь
112


(Пользователи)
Сообщений: 5134
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.08.17 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
убери ты свой подделашный шанельный дихлофос
Если человек 30 тенге на синих экономит

Ну по коду то он не подделка..
Или не знаешь что это такое?
Конечно, откуда..
Мне кстати Скарабей скинул тот сайт..
Сейчас своей хочу дольче габану брать, найти надо..
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* 112
Re: Какой косметикой вы пользуетесь
112


(Пользователи)
Сообщений: 5134
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.08.17 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
никогда не купит оригинал парфюма за 25 тыш.

Господи..
Конечно никогда..
Потому что тут если и есть оригиналы, то только потому что у них кончился срок годности..
Опять же коды проверять надо..
А свои 100 грамм я взял в Дютифри..
Ну там да, там подделки и коды сами вычеканивают на флаконах..
Эх ты, как была темнотой так и осталась..
Тут брать..
Это же нужно так сморозить..
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* 112
Re: Какой косметикой вы пользуетесь
112


(Пользователи)
Сообщений: 5134
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.08.17 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
70 долларов в Дютифри, это 23 000 только там..
Тут оригинал в два раза выше или то что они под этим продают..
Не меньше 40 тысяч..
За 25 наверно Шюнель..
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§ Алиса
Re: Какой косметикой вы пользуетесь
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3506
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 02.08.17 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
В теме - был!

Лиль, ты энто видела, про энто говорила ? :-o :-o :-o
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nemes
Re: Какой косметикой вы пользуетесь




Отправлено: 02.08.17 - 00:14
Комментарий удален модератором.

* 112
Re: Какой косметикой вы пользуетесь
112


(Пользователи)
Сообщений: 5134
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.08.17 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, на сайте нашел такие свои..
10 тысяч с копейками рублей..
Умножаем на 5.5 плюс наценка, примерно тысяч 70..
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* 112
Re: Какой косметикой вы пользуетесь
112


(Пользователи)
Сообщений: 5134
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.08.17 - 00:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да кстати, дольче габана там стоит всего около 6ти тысяч рублей..
75 мл..
Плюс наценка и не факт что оригинал то тут это будет что то вроде около 50ти..
Опять же коды как, научились вычеканивать или нет..
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§ Алиса
Re: Какой косметикой вы пользуетесь
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3506
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 02.08.17 - 00:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
в Дютифри,

кстати, на днях попадалась статья про дьютифри. Вот ссылка
https://www.kp.ru/daily/26710.4/3735039/
ТАк вот там не всегда дешевле ,чем в обычных магазинах - картинка из статьи.
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* 112
Re: Какой косметикой вы пользуетесь
112


(Пользователи)
Сообщений: 5134
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.08.17 - 00:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

Читал я про это.
Да и кто часто летает знает например что в Екатеринбурге дютифри дешевле чем в Хургаде именно духи.
Ну по городам и странам разбивка есть..
Я в Екатеринбурге покупал.
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§ kbkz1980
Re: Какой косметикой вы пользуетесь
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2948
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 02.08.17 - 00:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Да какая разница, от таких духов прям молодеешь..
Сейчас не мажусь уже, а то девчонки на меня пялятся, думают олигарх идет..
Такой запах именно у олигархов..

Слыш олихарх,ты вообще в курсе ,что аромату надо соответствовать.
Типаж у тебя застрял в годах перестройки
И этот классический парфюм с древесно -цитрусовыми нотами,челу в сланцах на носки и одёжей 56 размера уж точно не подходит.Купи одеколон Консул -это твоё.
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112
Re: Какой косметикой вы пользуетесь




Отправлено: 02.08.17 - 00:58
Комментарий удален модератором.

§ kbkz1980
Re: Какой косметикой вы пользуетесь
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2948
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 02.08.17 - 00:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Лиль, ты энто видела, про энто говорила ? :

Ага)))
На кой вообще с этим тузиком забежал в тему :lol:
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§ Валентин
Re: Какой косметикой вы пользуетесь
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6463
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 02.08.17 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
На кой вообще с этим тузиком забежал в тему


А зачем было меня поминать всуе, да ещё и на ночь глядя?!
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