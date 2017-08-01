Сэм Re: Все энергии нужны, все энергии важны. Фоторепортаж с ЭКСПО. #32





(Полноправные пользователи) Сообщений: 379

Регистрация: 23.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:37 yudjin, за один день у вас получилось посетить довольно много мест. Мы за 2 дня успели посетить Экспо (в павильоны с очередями не заходили), зашли в 14 часов, в 20 часов началось выступление Цирка дю Солей, после посмотрели шоу на сфере и фонтаны, на следующий день потерял 7 часов в новой Меге, старую набережную посмотрели мельком.