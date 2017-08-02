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§ NG.kz
предъявите диплом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29090
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.08.17 - 08:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и настал тот день , когда и на моей улице праздник, сын после окончания российского медицинского вуза по настоянию родителей вернулся в родные пенаты.
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* Victor Yang
Re: предъявите диплом
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8959
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.08.17 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
Никто никакого подтверждения дипломов не требовал.

Ну это если небольшие частные предприятия, при этом предприятию не нужен диплом для лицензирования/аттестации.
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§ Козлов я
Re: предъявите диплом
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 132
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 02.08.17 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
наши дипломы в Германиях вообще не нужны,там всеръез воспринимают только МГУ и Бауманку. остальными можете подтереться

Ну не скажи. Я знаю,что бывший врач из одного нашего райцентра спокойно работает по специальности в Германии.

-Доктор,я буду жить?
-Где-то я вас видел,лицо знакомое...
-Так доктор,я все-таки буду жить?
-Где-то видел... А-а! Я же у вас диплом в подземном переходе купил!
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* 112
Re: предъявите диплом
112


(Пользователи)
Сообщений: 5134
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.08.17 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А че там не остался, ты же как вроде говорил что там..
А тут бабло тоже неплохо они стригут..
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