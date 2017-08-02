Цитата: Денис:

наши дипломы в Германиях вообще не нужны,там всеръез воспринимают только МГУ и Бауманку. остальными можете подтереться

Ну не скажи. Я знаю,что бывший врач из одного нашего райцентра спокойно работает по специальности в Германии.



-Доктор,я буду жить?

-Где-то я вас видел,лицо знакомое...

-Так доктор,я все-таки буду жить?

-Где-то видел... А-а! Я же у вас диплом в подземном переходе купил!