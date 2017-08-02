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§ NG.kz
предъявите диплом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29090
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.08.17 - 08:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и настал тот день , когда и на моей улице праздник, сын после окончания российского медицинского вуза по настоянию родителей вернулся в родные пенаты.
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Житель
Re: предъявите диплом




Отправлено: 02.08.17 - 08:50
Комментарий удален модератором.

курлы
Re: предъявите диплом




Отправлено: 02.08.17 - 08:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что вернулся молодец, это сейчас большая редкость - это первое.
Второе, что проверяют , тоже правильно, столько левака развелось, а это не судья какой нибудь, а последователь эскулапов

Андрей
Re: предъявите диплом




Отправлено: 02.08.17 - 08:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это не совсем нострификация. В Вашем случае не производится установления эквивалентности образовательных программ, так как с Россией у нас соответствующий международный договор имеется. А следовательно, технически, производится только проверка подлинности документа. Нострификация, в отличие от признания, дополнительно, требует проведения соответствующей экспертизы освоенных образовательных программ на предмет установления уровня образования и присвоенной квалификации. Таким образом, не путайте нострификацию с признанием это очень похожие, но разные процедуры. И да, нострификация существенно дороже. Признание документа об образовании производится на основании международного договора - Лиссабонской конвенции. К указанной Конвенции присоединилось 29 стран участников, среди которых Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Андорра, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Бывшая Югославская республика, Македония, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Кипр, Киргызская Республика, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Нидерланды, Норвегия, Папский престол, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сан-Марино, Сербия и Черногория, Словакия, Словения, США, Таджикистан, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония.

гость
Re: предъявите диплом




Отправлено: 02.08.17 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Неужели нельзя ничего придумать ?"
Попробовать апостилировать.

§ antonK
Re: предъявите диплом
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 749
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 02.08.17 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так это, наши в Раше тоже подтверждают свои медицинские дипломы
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* Доктор СИЗО
Re: предъявите диплом
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3660
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 02.08.17 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Что роптать то...эта новость не вчера для вас свалилась... может вашему сыну даже в институте курс правовых лекций читали..... не везде российские дипломы так уж востребованы.... надо было готовить документы заранее.... так, оно было ему значит надо эта работа....я слышал, его папаша магазин имеет в Рудном.....
- моя племянница, 30 лет еще нет, завотделением работает в Астане....медицинский кончала на акушера-гинеколога..... говорит студенткой в своем отделении все полы перемыла.... и всю низовую работу медиков на себе испробовала еще до получения диплома...
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* Victor Yang
Re: предъявите диплом
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8959
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.08.17 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
antonK:
наши в Раше тоже подтверждают свои медицинские дипломы

Не только медицинские. А для подтверждения недостаточно было взять справку в ВУЗе?
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Денис
Re: предъявите диплом




Отправлено: 02.08.17 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
наши дипломы в Германиях вообще не нужны,там всеръез воспринимают только МГУ и Бауманку. остальными можете подтереться,какими бы вы ни были ох...ми специалистами и сколько бы у вас не было бы опыта в хирургии глаза.только после прохождения курсов и времени можете устроиться санитаром,потом отучиться на местный диплом вбухать кучу бабла и тогда получить долгожданный диплом...местного образца и иметь право работать по специальности.

1504
Re: предъявите диплом




Отправлено: 02.08.17 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так, нашему независимой Родине не нужны ни свои, ни чужие... Никакие! Выучившиеся в "своих" ВУЗАх работу найти не могут, а "понаехавшие", пусть побегают! А то, ишь..... повыучивались тут.. Нам болашаковцев собирать надо...

§ Агата
Re: предъявите диплом
Агата


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 173
Регистрация: 17.07.13
Отправлено: 02.08.17 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До высококвалифицированного специалиста Вашему ребенку еще расти и расти, лет 10-15, пару профильных специализаций, не меньше. И работать и в организации первичной медико-санитарной помощи и в стационаре, и на профосмотрах посидеть-посмотреть и у старших коллег поучиться. и самое интересное - посидеть на первоначальных ставочках, узнавали уже, сколько получать спец будет? удачи!
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§ Агата
Re: предъявите диплом
Агата


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 173
Регистрация: 17.07.13
Отправлено: 02.08.17 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пользователю с ником "Андрей" - отдельное спасибо за разъяснения, закон есть закон! писать про "жирных чиновников", сайлау, по меньшей мере неприлично. завтра сами будете писать Министру и акиму, что Вас лечит специалист без должного уровня, принятого в РК! мало того, что Ваши тексты изобилуют стилистическими и орфографическими ошибками, так Вы еще и обвиняете людей в том, что они абсолютно грамотно исполняют свои служебные обязанности!
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мама
Re: предъявите диплом




Отправлено: 02.08.17 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мой сын тоже проходил эту процедуру года 3 тому назад.Обошлась она,если память не изменяет,24 000 тенге.Но,еще потребовали предъявить лицензию института,где он обучался и справку,что он действительно там учился.В общем,пришлось опять ехать в Россию,т.к.лицензию никто ему по электронке не передал,сказали ,что не положено.Но,слава Богу,все хорошо.А я знаю одного человека,которому пришлось подтверждать свой диплом в Москве,т.к местные бюрократы засомневались в подлинности Омского института.

§ Дантист
Re: предъявите диплом
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 471
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 02.08.17 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Не только медицинские

Ерунда это все. Знаю множество ребят уехавших отсюда на ПМЖ в РФ, нормально работают по специальности. Причем трудоустроились раньше даже, чем гражданство получили. Никто никакого подтверждения дипломов не требовал.
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* Lamka
Re: предъявите диплом
Lamka


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 272
Регистрация: 28.02.13
Отправлено: 02.08.17 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Считаю, что проверка диплома необходима, а в медицинском направлении вообще крайне остро необходимо проверять документы об образовании... тем более за этим стоит вопрос жизни человека... удачи вашему сыну.
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