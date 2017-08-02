Доктор СИЗО Re: предъявите диплом #6





(Пользователи) Сообщений: 3660

Регистрация: 04.09.15 (Пользователи) Отправлено: - 09:23 - Что роптать то...эта новость не вчера для вас свалилась... может вашему сыну даже в институте курс правовых лекций читали..... не везде российские дипломы так уж востребованы.... надо было готовить документы заранее.... так, оно было ему значит надо эта работа....я слышал, его папаша магазин имеет в Рудном.....

- моя племянница, 30 лет еще нет, завотделением работает в Астане....медицинский кончала на акушера-гинеколога..... говорит студенткой в своем отделении все полы перемыла.... и всю низовую работу медиков на себе испробовала еще до получения диплома...