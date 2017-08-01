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≡ Вторым участником ДТП, в котором погиб таксист, был сотрудник ИВС УВД Костаная - Прокуратура Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Вторым участником ДТП, в котором погиб таксист, был сотрудник ИВС УВД Костаная - Прокуратура Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29090
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.08.17 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неожиданное продолжение получила громкая авария, которая произошла около 6 часов утра на пересечении улиц Баймагамбетова и Л.Беды. Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, за рулем автомобиля марки «Лада Приора» находился сотрудник полиции.
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§ Горожанин_kst
Re: Вторым участником ДТП, в котором погиб таксист, был...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 748
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.08.17 - 08:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Потому и риторический...Система, мля.
Вот и думай по какому признаку их туда отбирают.
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* Доктор СИЗО
Re: Вторым участником ДТП, в котором погиб таксист, был...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3660
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 02.08.17 - 08:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Система виновата....когда из бюджетных правоохранителей решили сделать пополнителей областного бюджета....открыто допустили к деньгам и к карманам граждан....бери сколько, хочешь....ничего не будет....как же, теперь оно лицо привилегированное....теперь расхлебываются люди....своими жизнями....
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Александр
Re: Вторым участником ДТП, в котором погиб таксист, был...




Отправлено: 02.08.17 - 08:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это все происходит от чувства власти, наглости и безнаказанности. В других странах дальнего зарубежья себе такого не позволяют.

§ Горожанин_kst
Re: Вторым участником ДТП, в котором погиб таксист, был...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 748
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.08.17 - 09:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот читаю комментарии, а чувство как-будто соискателей на звание "Капитан-очевидность" слушаю(включая себя)...Все понятно без слов.
Соболезнования родным погибшего.
Позор системе.
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денис
Re: Вторым участником ДТП, в котором погиб таксист, был...




Отправлено: 02.08.17 - 09:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не нужно абстрагировать отдельных личностей словом "система". давайте называть каждого позорного мента уродом по имени и фамилии,где он живет и будет ему щасте от его вседозволенности и распиздяйства. именно они наводят террор среди населения,именно они и являются преступниками. Когда же придет эра справделивости на эту несчастную землю,когда каждый гражданин будет уверен в завтрашнем дне и справедливости по закону?

§ Моше
Re: Вторым участником ДТП, в котором погиб таксист, был...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4322
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 02.08.17 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Один м..ор убил человека, другие м..ора хотели его прикрыть, сделать таксиста виноватым...И тут вопрос: нашлись всё таки в этой истории правоохранители, которые не смогли стерпеть такого беспредела, или система спасовала ввиду вскрывшихся видеодоказательств?
Вопрос риторический.

Коли уж украли регистратор из такси, а там и видео с камеры наблюдения бы не оказалось (не записывала, был сбой в работе и прочее и прочее, как обычно), а в итоге бы потом сказали, что это таксист ехал на красный.
Думается, все ж таки обстоятельства ввиду иных видеодоказательств, единственное что смогли - это неожиданно сотрудника протрезвить.
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Денис
Re: Вторым участником ДТП, в котором погиб таксист, был...




Отправлено: 02.08.17 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
отказ от прохождения медосвидетельствования приравнивается к состоянию опьянения и наказывается по статье.Так что покинул место происшествия, не прошел сразу -все это нарушения должны наказываться по закону. и неча тут спирать на обстоятельства

§ Сэм
Re: Вторым участником ДТП, в котором погиб таксист, был...
Сэм


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 379
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 02.08.17 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что так долго тянули то с информацией? Дали виновнику ДТП протрезветь? Вот же ж сволочи! Весьма кстати всплыло видео с другого авто. Теперь хоть таксиста виновным не получится сделать.
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Сеня
Re: Вторым участником ДТП, в котором погиб таксист, был...




Отправлено: 02.08.17 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто освидетельствование проводил?

rake
Re: Вторым участником ДТП, в котором погиб таксист, был...




Отправлено: 02.08.17 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
люди что вы несете???!!!
если он сотрудник это не означает что он может отмазаться и тем более откупиться!!!

100
Re: Вторым участником ДТП, в котором погиб таксист, был...




Отправлено: 02.08.17 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сэм:
Весьма кстати всплыло видео с другого авто. Теперь хоть таксиста виновным не получится сделать.


Видео то всплыло, только качество записи на нем не ахти какое. Как бы эти не вычеркнули его из доказательств, ввиду того, что типа, был неустановленный автомобиль с неустановленными номерами - на видео то не видно даже толком марку. Вот в чем проблема.

P.s. покупайте качественные регистраторы.

гость
Re: Вторым участником ДТП, в котором погиб таксист, был...




Отправлено: 02.08.17 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все злые! Шустрик ночью уволился и спешил домой, как раз из "книжки" ехал.А красный? Переживал паренёк,задумался куда охранником идти и тд. и тп. Пресс служба! Как версия? Даже денег не прошу. Хотя у вас своих сказочников море.Соболезнования родным УБИТОГО.

Рихард
Re: Вторым участником ДТП, в котором погиб таксист, был...




Отправлено: 02.08.17 - 10:39
Комментарий удален модератором.

1
Re: Вторым участником ДТП, в котором погиб таксист, был...




Отправлено: 02.08.17 - 10:47
Комментарий удален модератором.

* 112
Re: Вторым участником ДТП, в котором погиб таксист, был...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5134
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.08.17 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сеня:
кто освидетельствование проводил

У полицейских есть там специальные свои люди..
Отмаска полицейского по моему от 5ти до 15ти тысяч..
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