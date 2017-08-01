Цитата: Горожанин_kst:

Один м..ор убил человека, другие м..ора хотели его прикрыть, сделать таксиста виноватым...И тут вопрос: нашлись всё таки в этой истории правоохранители, которые не смогли стерпеть такого беспредела, или система спасовала ввиду вскрывшихся видеодоказательств?

Вопрос риторический.

Коли уж украли регистратор из такси, а там и видео с камеры наблюдения бы не оказалось (не записывала, был сбой в работе и прочее и прочее, как обычно), а в итоге бы потом сказали, что это таксист ехал на красный.

Думается, все ж таки обстоятельства ввиду иных видеодоказательств, единственное что смогли - это неожиданно сотрудника протрезвить.