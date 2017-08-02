|
|
|Отправлено: 02.08.17 - 08:59
|
|Это не совсем нострификация. В Вашем случае не производится установления эквивалентности образовательных программ, так как с Россией у нас соответствующий международный договор имеется. А следовательно, технически, производится только проверка подлинности документа. Нострификация, в отличие от признания, дополнительно, требует проведения соответствующей экспертизы освоенных образовательных программ на предмет установления уровня образования и присвоенной квалификации. Таким образом, не путайте нострификацию с признанием это очень похожие, но разные процедуры. И да, нострификация существенно дороже. Признание документа об образовании производится на основании международного договора - Лиссабонской конвенции. К указанной Конвенции присоединилось 29 стран участников, среди которых Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Андорра, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Бывшая Югославская республика, Македония, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Кипр, Киргызская Республика, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Нидерланды, Норвегия, Папский престол, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сан-Марино, Сербия и Черногория, Словакия, Словения, США, Таджикистан, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония.
|
|