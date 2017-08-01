Цитата: 112:

Хотелось бы например остановиться в определенном месте и почитать досконально, со всеми фотоотсчетами и рассказами, как оно там, надеюсь есть?

ну дык ехай, ехай Заканыч... куриц возьми... остановись, разложись в определенном месте, ешь и смотри...фотоотчет уж будет, я и не сумневаюсь.



А я еще добавлю открыточного вида снимков Астаны. Мы же в первой половине дня прогулялись в районе хан шатыра и думана.

Такие буквы встречаются по всему городу:





Фонтанов стало еще больше и не в пример нашей провинции работают исправно... А теперь они еще и с цитатами:





Несмотря на утро, ветер и холодную воду синюшные пацаны полезли в воду:





Вот и доморощенное "чудо-света", а на арке какой-то не существующий на данный момент язык:





"чудо света" и юный художник:





оно же... с другого ракурса:





Ёперный театр с большой и пустынной площадью с лицевой стороны:





Какой-то этно-городок.... а еще пару лет назад стояли домишки, стыдливо прикрытые профлистом:





Опа, а вот и энергия будущего:



Интересно работает или так для галочки?



Цветочки:

