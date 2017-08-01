/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Все энергии нужны, все энергии важны. Фоторепортаж с ЭКСПО.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Все энергии нужны, все энергии важны. Фоторепортаж с ЭКСПО.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29087
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.08.17 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предваряю фото-впечатления эпиграфом и коллажем : «Из убогого окна, сфера ЭКСПО так красна». Ведь меняются времена, изобретаются новые технологии, но вечен внешний и внутренний вид вагонов состава поезда сообщением Кустанай-Алма-ата.
Читать новость

§ drakon
Re: Все энергии нужны, все энергии важны. Фоторепортаж с ЭКСПО.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11526
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.08.17 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
он даже ей пожал руку.

Марик,мой отец тоже здоровался за руку
с Президентом Германии Вульфом,когда
он ещё был Министром-Президентом,
Нижней Саксонии. Президент - это не Канцлер... :lol: :oops:
Профайл

§ Ваш земляк
Re: Все энергии нужны, все энергии важны. Фоторепортаж с ЭКСПО.
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1066
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 01.08.17 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А моя недалеко от Назарбаева сидела, он даже ей пожал руку.

Год потом руку не мыла?
Профайл

у6
Re: Все энергии нужны, все энергии важны. Фоторепортаж с ЭКСПО.




Отправлено: 01.08.17 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
РАспил десятилетия можно назвать это событие. Кто хотел наварился, кто не смог, тот сел и то не надолго. Значит схема такая, берем деньги из казны, как они туда поступают все знают, люди, организации плотят налоги и с этих денег строят. Потом еще с пенсионного фонда взяли кусок, распили тоже. Построили, бабки кто хотел, тот отмыл. Заставляют своих же госслужащих, всех под одну указку покупать билеты и ехать смотреть. Ну а самое главное, что там показывать? кто видел эту энергию будушего?? что так показали такого прорывного, что надо было тратить столько денег?? Можно было бы сделать проще, позвать Илана Маска, что бы презентовал свой новый электромобиль Тесла 3 тут в КЗ, думаю было бы намного круче и как раз в тему выставки. А так, считаю деньги на ветер из бюджета, осели в нужных местах.

§ 112
Re: Все энергии нужны, все энергии важны. Фоторепортаж с ЭКСПО.
112


(Пользователи)
Сообщений: 5130
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.08.17 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
потом руку не мыла?

Она там по жизни среди них тусуется, среди Илит..
Профайл

§ yudjin
Re: Все энергии нужны, все энергии важны. Фоторепортаж с ЭКСПО.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4716
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.08.17 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Хотелось бы например остановиться в определенном месте и почитать досконально, со всеми фотоотсчетами и рассказами, как оно там, надеюсь есть?

ну дык ехай, ехай Заканыч... куриц возьми... остановись, разложись в определенном месте, ешь и смотри...фотоотчет уж будет, я и не сумневаюсь.

А я еще добавлю открыточного вида снимков Астаны. Мы же в первой половине дня прогулялись в районе хан шатыра и думана.
Такие буквы встречаются по всему городу:


Фонтанов стало еще больше и не в пример нашей провинции работают исправно... А теперь они еще и с цитатами:


Несмотря на утро, ветер и холодную воду синюшные пацаны полезли в воду:


Вот и доморощенное "чудо-света", а на арке какой-то не существующий на данный момент язык:


"чудо света" и юный художник:


оно же... с другого ракурса:


Ёперный театр с большой и пустынной площадью с лицевой стороны:


Какой-то этно-городок.... а еще пару лет назад стояли домишки, стыдливо прикрытые профлистом:


Опа, а вот и энергия будущего:

Интересно работает или так для галочки?

Цветочки:
Профайл

§ 112
Re: Все энергии нужны, все энергии важны. Фоторепортаж с ЭКСПО.
112


(Пользователи)
Сообщений: 5130
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.08.17 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я бы сделал несколько тем, в кучу не люблю все складывать..
Профайл

§ yudjin
Re: Все энергии нужны, все энергии важны. Фоторепортаж с ЭКСПО.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4716
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.08.17 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Продолжаем...
"чёртово" колесо... самое большое в стране, правда еще не работающее, но обещали запустить вскоре:


Едем к причалу чтобы покататься на катере. После минут 30 ожидания отчаливаем в часовое плавание за 1000 тенге с носа (детский -500, с курицами - не значится)







По всей видимости дворцовые хоромы, как грит Заканыч, илиты:
Профайл

§ Серый волк
Re: Все энергии нужны, все энергии важны. Фоторепортаж с ЭКСПО.
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8960
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.08.17 - 01:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо за репортаж! Я вот думал, на Камчатку махнуть, или на ЭКСПО. :lol: Камчатка как-то победила! Наверное я куриц неправильно ем! :lol:
Аж даже грустно стало, что Марик не может попасть на ЭКСПО!
Может быть нам сложиться ему на куриц? Ну эдак по две курицы в день. На неделю всего 14 несчастных куриц :lol: А то ведь ЭКСПО не часто бывают! Так и пройдет цивилизация мимо. :lol:

[Исправлено: Серый волк, 01.08.2017 - 22:55]
Профайл

§ Добринцофф
Re: Все энергии нужны, все энергии важны. Фоторепортаж с ЭКСПО.
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5350
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 02.08.17 - 02:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чё там с высокой казахской кухней, сколько стоит поесть-то в Астане?
Сколько стоит хату снять?
Из всех ценников ,озвучен только катер за 1000,но это как-бы и недорого.
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 39, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 39
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 59
Пользователей: 0
Всего: 59

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх