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112:
Хотелось бы например остановиться в определенном месте и почитать досконально, со всеми фотоотсчетами и рассказами, как оно там, надеюсь есть?
ну дык ехай, ехай Заканыч... куриц возьми... остановись, разложись в определенном месте, ешь и смотри...фотоотчет уж будет, я и не сумневаюсь.
А я еще добавлю открыточного вида снимков Астаны. Мы же в первой половине дня прогулялись в районе хан шатыра и думана.
Такие буквы встречаются по всему городу:
Фонтанов стало еще больше и не в пример нашей провинции работают исправно... А теперь они еще и с цитатами:
Несмотря на утро, ветер и холодную воду синюшные пацаны полезли в воду:
Вот и доморощенное "чудо-света", а на арке какой-то не существующий на данный момент язык:
"чудо света" и юный художник:
оно же... с другого ракурса:
Ёперный театр с большой и пустынной площадью с лицевой стороны:
Какой-то этно-городок.... а еще пару лет назад стояли домишки, стыдливо прикрытые профлистом:
Опа, а вот и энергия будущего:
Интересно работает или так для галочки?
Цветочки: