Цитата: Костанаец:

Железобетонные остановки времен Союза стоят на трассах возле совхозов - побелили и как новая!!!

Да, да, видел, и пара коров внутри пожизненно обитающих.

А мимо проезжают жоповозки акимов всех районов и областных жуликов на шабаш из юрт в ленинском бывшем районе в рощице берёзовой.

Это сам лично видел.



Остановки очень похожие на те, что стоят в Наукограде Дубна. Стальной каркас, калёное стекло. Не знаю как качество ваших, но у нас стекло выдерживает удары молотка.

Но всё равно разбивают иногда. Поставить подобную остановку это позиция.

Когда-то и фонари во дворах иногда били. Власти просто поступали. Меняли в тот же день, без всяких задержек. И меняли много. Когда меняют утром, при обходе, как отлаженный механизм, у вандалов пропадает желание вандалить. Их быстро восстанавливают, а особо агрессивных отлавливают. Давно уже никто не колотит ни остановки ни освещение в каждом дворе города.

Но у нас с вами разные городские власти.

Таких чудовищных коррупционеров и жулья как в костанае я себе даже представить не могу.