Серый волк Re: Бывший заместитель Костанайского областного филиала партии... #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8960

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:19 Цитата: Это его второй приход в корпус костанайских акимов.



Шикарно звучит! Как второе пришествие!

Может быть теперь то наконец жители камышового рая заживут лучше, чем в раю?