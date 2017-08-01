Серый волк Re: Вторым участником ДТП, в котором погиб таксист, был... #22





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8960

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:14 Ну что нормальное явление!

Номера сами собой скрутились (как у подающего примеры жулика-акима)!

Виновный в аварии протрезвел!

Регистратор умершего пострадавшего наоборот вдруг решил погулять и ушел!



Надо наверное попросить этого генерала наркоторгового ведомства оторвать немного свои лампасы от драгоценной организации наркоторговли и спросить как быстро умеют бегать регистраторы с машин мертвых пострадавших от рук полиции, что их догнать невозможно.

И нет ли у него в ведомстве хоть одной захудалой сцобаки, чтоб попробовать отыскать куда регистатор убежал. Ну мы уже конечно не будем говорить о сыщиках.

