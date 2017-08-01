112 Re: Какой косметикой вы пользуетесь #19





(Пользователи) Сообщений: 5130

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 00:04 Цитата: kbkz1980:

никогда не купит оригинал парфюма за 25 тыш.

Господи..

Конечно никогда..

Потому что тут если и есть оригиналы, то только потому что у них кончился срок годности..

Опять же коды проверять надо..

А свои 100 грамм я взял в Дютифри..

Ну там да, там подделки и коды сами вычеканивают на флаконах..

Эх ты, как была темнотой так и осталась..

Тут брать..

Это же нужно так сморозить..