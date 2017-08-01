Серый волк Re: Новые остановки #20





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8960

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:56 Это не то что вы подумали! Это не подрядчик ярко и демонстративно говорит акуноматату: "ашельме бешельме таньга взятка брали - ну и идите теперь в попу и молчите в тряпочку".



Это новые технологии после ЭКСПО. Левитирующая остановка! На принципах антигравитации!

Временно стоит на кирпичиках, пока левитацию в отделе финансов и левитации валют акимата настраивают! Как настроят будет парить в воздухе, предупреждать о приближающимся автобусе покачиванием крыльями и прикрывать от дождя и солнца пассажиров ещё на подходе, подлетая к подходящему пассажиру, зависая над ним и провожая к автобусу.

Ещё даная остановка справочно будет сообщать о том сколько лет независимости, об уровне благосостояния граждан и зачитывать последний отчет акимата о честности и многочисленных успехах.

