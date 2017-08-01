Цитата: Ваш земляк:

Медик из тебя так себе... Инсульт с инфарктом путаешь. Но, главное, пытаешься казаться умным! Типа,

Ум то тут причем?

Я же не медик, и какая разница то вообще, как ты умрешь например от сахара, инсульт или инфаркт?

Тебе как то легче на том свете от этого станет?