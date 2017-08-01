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Страница 45 из 45«1...434445
Куратор темы: Валентин
§ JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1087
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 01.08.17 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
У него практическая значимось бежит вперёд паровоза)))


Ну конечно, когда нечего больше сказать, начинаете искажать и приписывать. Кого-то мне это напоминает. :lol:
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Медный
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 01.08.17 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Мне так показалось, что вы не различаете социальное значение равенства и физическое. :-x

§ JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1087
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 01.08.17 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
глас народа:
А так называемая " практическая значимость" ныне определяются чисто субъективные мерками: какую ты или он занимаешь (т) служебную табуретку и сколько денег сегодня смог сделать " из воздуха", путем взяток, приписок,воровства.
Вот только, какое будущее у такого государства?


Кстати, раз уж вы затронули вопросы казнокрадства (это же надо так исказить мое невинное "практическая значимость").. Уж в нашей стране разносортным обычаям уделяется очень много внимания, да что там говорить, они активно поддерживаются государством. Я не знаю, какое будущее у такой страны, но точно знаю какое настоящее.. ;-)
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§ kbkz1980
Re: Новости казахской прессы
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2946
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 01.08.17 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Чем знание своей родословной вам помогло в жизни? Какой в этом практический смысл? Какой практический смысл во-всей этой многочисленной родне, бесконечно спящей на всех пригодных для того поверхностях? Что изменится от того, что какая-то седьмая вода на киселе вдруг сочтет себя обиженной? Какой вообще во всем этом глобальный смысл? Мелочная убогая возня.. :-x

Из ваших слов можно понять,если с родни и родословной можно шото поиметь,то и терпел бы их всех на корпешках,мило улыбаясь))))
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§ JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1087
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 01.08.17 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Из ваших слов можно понять


С этим ни чем помочь не могу, каждый понимает через свой ассоциативный фильтр, за это я не в ответе. :-)

[Исправлено: JereK, 01.08.2017 - 21:17]
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6456
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 01.08.17 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
С той целью,если научился ржать над чужой культурой
То следует изучить свою ,а может и там есть над чем похохотать))))


[вздыхает]

На мой взгляд (на мой взгляд) из всего что я пишу неплохо видно, что с чувством юмора и самоиронией у меня полный порядок.

Цитата:
kbkz1980:
Из ваших слов можно понять,если с родни и родословной можно шото поиметь,то и терпел бы их всех на корпешках,мило улыбаясь))))


[вздыхает ещё тяжелее]

Публичная гордость роднёй, родословной, народом и страной — это как мужской половой орган.
Если доставать его невовремя и в неподходящей ситуации — вместо заслуженной гордости будет вызывать лишь общую неловкость :)

Я надеюсь, моя глубокая мысль достаточно хорошо проиллюстрирована яркой, сочной метафорой?!
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6456
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 01.08.17 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
вы не различаете социальное значение равенства и физическое.


И это мы ещё не затрагиваем гендерное равенство!

Жаль тут сторонниц современного феминизма нет, можно было бы так зажечь, что Мереке Заканович с Бывалым бы только испуганно выглядывали из под лавок и молились всем богам.
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* Ваш земляк
Re: Новости казахской прессы
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1066
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 01.08.17 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
P.S. Какое вот всё таки от общения с тобой гадостное, брезгливое ощущение, не передать.

Мазохист?
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§ kbkz1980
Re: Новости казахской прессы
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2946
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 01.08.17 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Публичная гордость роднёй, родословной, народом и страной —

Приплёл то на кой столько.
И фраза предназначена не вам
Или вы как тот Атос
Один за всех и все за одного :lol:
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6456
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 01.08.17 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Приплёл то на кой столько.
И фраза предназначена не вам


Ну так мы тут общаемся не тет-а-тет, а скорее в весёлой шумной толпе :)

Цитата:
kbkz1980:
Или вы как тот Атос
Один за всех и все за одного


Конечно! Как удержаться и не поскрипеть потёртым седлом?!

Цитата:
Ваш земляк:
Мазохист?


Промолчи — и дьявол восторжествует. ©
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* Ваш земляк
Re: Новости казахской прессы
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1066
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 02.08.17 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
И вот тут начнётся тот самый shit storm :)

Неа, холивар!
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* Ваш земляк
Re: Новости казахской прессы
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1066
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 02.08.17 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
.А незнание-это моё упущение.

Нерсэ кирек, матурым?
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* Ваш земляк
Новости казахскоязычной прессы
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1066
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 02.08.17 - 00:16
Комментарий проходит проверку.
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* Ваш земляк
Новости казахскоязычной прессы
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1066
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 02.08.17 - 00:37
Комментарий проходит проверку.
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Ответить Новый топик
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