/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Какой косметикой вы пользуетесь		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 2 из 2«12
§ Валентин
Re: Какой косметикой вы пользуетесь
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6456
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 01.08.17 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


В теме - был!
Профайл

§ kbkz1980
Re: Какой косметикой вы пользуетесь
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2946
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 01.08.17 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Да убери ты свой подделашный шанельный дихлофос
Если человек 30 тенге на синих экономит
Он никогда не купит оригинал парфюма за 25 тыш.
:lol:
Профайл

§ 112
Re: Какой косметикой вы пользуетесь
112


(Пользователи)
Сообщений: 5130
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.08.17 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
убери ты свой подделашный шанельный дихлофос
Если человек 30 тенге на синих экономит

Ну по коду то он не подделка..
Или не знаешь что это такое?
Конечно, откуда..
Мне кстати Скарабей скинул тот сайт..
Сейчас своей хочу дольче габану брать, найти надо..
Профайл

§ 112
Re: Какой косметикой вы пользуетесь
112


(Пользователи)
Сообщений: 5130
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.08.17 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
никогда не купит оригинал парфюма за 25 тыш.

Господи..
Конечно никогда..
Потому что тут если и есть оригиналы, то только потому что у них кончился срок годности..
Опять же коды проверять надо..
А свои 100 грамм я взял в Дютифри..
Ну там да, там подделки и коды сами вычеканивают на флаконах..
Эх ты, как была темнотой так и осталась..
Тут брать..
Это же нужно так сморозить..
Профайл

§ 112
Re: Какой косметикой вы пользуетесь
112


(Пользователи)
Сообщений: 5130
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.08.17 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
70 долларов в Дютифри, это 23 000 только там..
Тут оригинал в два раза выше или то что они под этим продают..
Не меньше 40 тысяч..
За 25 наверно Шюнель..
Профайл

* Алиса
Re: Какой косметикой вы пользуетесь
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3506
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 02.08.17 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
В теме - был!

Лиль, ты энто видела, про энто говорила ? :-o :-o :-o
Профайл

Гость
Какой косметикой вы пользуетесь




Отправлено: 02.08.17 - 00:14
Комментарий проходит проверку.

§ 112
Какой косметикой вы пользуетесь
112


(Пользователи)
Сообщений: 5130
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.08.17 - 00:23
Комментарий проходит проверку.
Профайл

§ 112
Какой косметикой вы пользуетесь
112


(Пользователи)
Сообщений: 5130
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.08.17 - 00:26
Комментарий проходит проверку.
Профайл

* Алиса
Re: Какой косметикой вы пользуетесь
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3506
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 02.08.17 - 00:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
в Дютифри,

кстати, на днях попадалась статья про дьютифри. Вот ссылка
https://www.kp.ru/daily/26710.4/3735039/
ТАк вот там не всегда дешевле ,чем в обычных магазинах - картинка из статьи.
Профайл

§ 112
Какой косметикой вы пользуетесь
112


(Пользователи)
Сообщений: 5130
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.08.17 - 00:29
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 11
Зарегистрированные пользователи: Алиса, Ваш земляк

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 106
Пользователей: 2
Всего: 108

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх