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≡ Все энергии нужны, все энергии важны. Фоторепортаж с ЭКСПО.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Все энергии нужны, все энергии важны. Фоторепортаж с ЭКСПО.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29087
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.08.17 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предваряю фото-впечатления эпиграфом и коллажем : «Из убогого окна, сфера ЭКСПО так красна». Ведь меняются времена, изобретаются новые технологии, но вечен внешний и внутренний вид вагонов состава поезда сообщением Кустанай-Алма-ата.
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* drakon
Re: Все энергии нужны, все энергии важны. Фоторепортаж с ЭКСПО.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11526
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.08.17 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
он даже ей пожал руку.

Марик,мой отец тоже здоровался за руку
с Президентом Германии Вульфом,когда
он ещё был Министром-Президентом,
Нижней Саксонии. Президент - это не Канцлер... :lol: :oops:
Профайл

* Ваш земляк
Re: Все энергии нужны, все энергии важны. Фоторепортаж с ЭКСПО.
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1059
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 01.08.17 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А моя недалеко от Назарбаева сидела, он даже ей пожал руку.

Год потом руку не мыла?
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у6
Re: Все энергии нужны, все энергии важны. Фоторепортаж с ЭКСПО.




Отправлено: 01.08.17 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
РАспил десятилетия можно назвать это событие. Кто хотел наварился, кто не смог, тот сел и то не надолго. Значит схема такая, берем деньги из казны, как они туда поступают все знают, люди, организации плотят налоги и с этих денег строят. Потом еще с пенсионного фонда взяли кусок, распили тоже. Построили, бабки кто хотел, тот отмыл. Заставляют своих же госслужащих, всех под одну указку покупать билеты и ехать смотреть. Ну а самое главное, что там показывать? кто видел эту энергию будушего?? что так показали такого прорывного, что надо было тратить столько денег?? Можно было бы сделать проще, позвать Илана Маска, что бы презентовал свой новый электромобиль Тесла 3 тут в КЗ, думаю было бы намного круче и как раз в тему выставки. А так, считаю деньги на ветер из бюджета, осели в нужных местах.
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