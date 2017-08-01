у6 Re: Все энергии нужны, все энергии важны. Фоторепортаж с ЭКСПО. #17







Отправлено: - 22:46 РАспил десятилетия можно назвать это событие. Кто хотел наварился, кто не смог, тот сел и то не надолго. Значит схема такая, берем деньги из казны, как они туда поступают все знают, люди, организации плотят налоги и с этих денег строят. Потом еще с пенсионного фонда взяли кусок, распили тоже. Построили, бабки кто хотел, тот отмыл. Заставляют своих же госслужащих, всех под одну указку покупать билеты и ехать смотреть. Ну а самое главное, что там показывать? кто видел эту энергию будушего?? что так показали такого прорывного, что надо было тратить столько денег?? Можно было бы сделать проще, позвать Илана Маска, что бы презентовал свой новый электромобиль Тесла 3 тут в КЗ, думаю было бы намного круче и как раз в тему выставки. А так, считаю деньги на ветер из бюджета, осели в нужных местах.