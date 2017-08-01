Ks Re: Вторым участником ДТП, в котором погиб таксист, был... #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 663

Регистрация: 23.02.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:37 просто страшно, страшно кому и где в очередной раз на дороге попадётся такой "трезвый" сотрудник, прущий , как в порядке вещей, на красный Трезвый. Не смешите. Как он тогда паянный бы гнал. Когда уже порядок наведут в рядах сотрудников? Ничего не боятся, бога хоть побойтесь. Бейтесь вон об стену, другие при чем тут?