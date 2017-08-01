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≡ Вторым участником ДТП, в котором погиб таксист, был сотрудника ИВС УВД Костаная - Прокуратура Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Вторым участником ДТП, в котором погиб таксист, был сотрудника ИВС УВД Костаная - Прокуратура Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29087
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.08.17 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неожиданное продолжение получила громкая авария, которая произошла около 6 часов утра на пересечении улиц Баймагамбетова и Л.Беды. Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, за рулем автомобиля марки «Лада Приора» находился сотрудник полиции.
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у6
Re: Вторым участником ДТП, в котором погиб таксист, был...




Отправлено: 01.08.17 - 22:36
Комментарий удален модератором.

§ Ks
Re: Вторым участником ДТП, в котором погиб таксист, был...
Ks


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 663
Регистрация: 23.02.11
Отправлено: 01.08.17 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
просто страшно, страшно кому и где в очередной раз на дороге попадётся такой "трезвый" сотрудник, прущий , как в порядке вещей, на красный :-( Трезвый. Не смешите. Как он тогда паянный бы гнал. Когда уже порядок наведут в рядах сотрудников? Ничего не боятся, бога хоть побойтесь. Бейтесь вон об стену, другие при чем тут?
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Гость
Вторым участником ДТП, в котором погиб таксист, был сотрудника ИВС УВД Костаная - Прокуратура Костанайской области




Отправлено: 01.08.17 - 22:55
Комментарий проходит проверку.
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