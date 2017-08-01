|Цитата:
kbkz1980:
С той целью,если научился ржать над чужой культурой
То следует изучить свою ,а может и там есть над чем похохотать))))
[вздыхает]
На мой взгляд (на мой взгляд) из всего что я пишу неплохо видно, что с чувством юмора и самоиронией у меня полный порядок.
Цитата:
kbkz1980:
Из ваших слов можно понять,если с родни и родословной можно шото поиметь,то и терпел бы их всех на корпешках,мило улыбаясь))))
[вздыхает ещё тяжелее]
Публичная гордость роднёй, родословной, народом и страной — это как мужской половой орган.
Если доставать его невовремя и в неподходящей ситуации — вместо заслуженной гордости будет вызывать лишь общую неловкость :)
Я надеюсь, моя глубокая мысль достаточно хорошо проиллюстрирована яркой, сочной метафорой?!