Цитата: kbkz1980:

С той целью,если научился ржать над чужой культурой

То следует изучить свою ,а может и там есть над чем похохотать))))



[вздыхает]



На мой взгляд (на мой взгляд) из всего что я пишу неплохо видно, что с чувством юмора и самоиронией у меня полный порядок.



Цитата: kbkz1980:

Из ваших слов можно понять,если с родни и родословной можно шото поиметь,то и терпел бы их всех на корпешках,мило улыбаясь))))



[вздыхает ещё тяжелее]



Публичная гордость роднёй, родословной, народом и страной — это как мужской половой орган.

Если доставать его невовремя и в неподходящей ситуации — вместо заслуженной гордости будет вызывать лишь общую неловкость :)



Я надеюсь, моя глубокая мысль достаточно хорошо проиллюстрирована яркой, сочной метафорой?!