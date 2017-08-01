Алиса Re: Новые остановки #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3498

Регистрация: 21.06.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:11 Цитата: Victor Yang:

там стекло в проёмах

ну стекла (пластики) долго не держатся в нашем городе - это уже было видно на ранее стоявших. Да и данная конструкция не факт,что долго будет стоять. Или до первых хороших ветров или до первых ног, опробующих устойчивость на прочность после бурного возлияния или обкуривания.