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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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* Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3498
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 01.08.17 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
В любой момент ... на тот свет..


Цитата:
drakon:
Марик,у меня уже их Два - было.
Глрвное при этом не курить,
ты кажется - не куришь,и злоупотреблять-
Едой и Алкоголем. Завещанте,

Цитата:
Горожанин_kst:
Не поверишь, Марик, тоже левый увеличен...сначала не понял с чего?! ведь не курю, почти не выпиваю, каждый день зарядка и до 8ми км. пеших прогулок. Потом врачи успокоили, это норма в вашем возрасте при интенсивных нагрузках, мало того нагрузки категорически противопоказано снижать. Так что начинай ходьбой заниматься, Марик, может полегчает. Ну и разборчивее в еде, чтоль, пора становиться.


Вот и очередные "открытия " для Марика))) Жить будет, но при условиях)))))) Так что придется и 43 дня пережить и 666 и 666666 ...
;-)
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Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 01.08.17 - 12:37
Комментарий удален модератором.

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3246
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.08.17 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:

Спасибо, насмешил в очередной раз)
Тут вот тогда тебе должны задавать клише-вопросы про короны которые жмут))
Еще раз, для особо одаренных. Заметьте, я в ваши огороды каменья не бросал, в песочницы не лез.
А вас свербит, по умничать. Но получается как раз наоборот. Пиши есчо, у тебя хорошо получается, самого себя же опускать, своими нелицеприятными высказываниями. И вам фас, дрессированные. Хорошо глотаете наживку, с косточками. :lol:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5115
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.08.17 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
каждый день зарядка и до 8ми км. пеших прогулок. Потом врачи успокоили, это норма в вашем возрасте при интенсивных нагрузках, мало

Ты вроде качок, таким легче, я сроду качком не был, ну профессионалом спортсменом, тяжеловато наверно будет..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5115
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.08.17 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик,у меня уже их Два - было.
Глрвное при этом не курить

У вас медицина.
У нас на первый инфаркт пол тела не двигается, если повезет, на второй ты труп..
Я не курю, в 14 бросил, в 21 совсем бросил..
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3246
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.08.17 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я не курю, в 14 бросил, в 21 совсем бросил..

А пить, курить,ходить и матерится, поди начал в одно и тоже время ?))
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5115
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.08.17 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
пить, курить,ходить и матерится, поди на

Курил с 6ти лет..
На Уской только маменькины сыночки не курили в 6 лет..
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* drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11526
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.08.17 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
У нас на первый инфаркт пол тела не двигается

Марик,когда пол тела - не двигается,
это называется - Инсульт,паралич,
короче... 8-)
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3246
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.08.17 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

А шо такое маменькины сыночки на Уской ?))
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5115
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.08.17 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
шо такое маменькины сыночки на Уской ?))

Не курят, не воруют патроны на железосвалке, боятся воровать ранетки в госучреждениях, и вообще нытики по жизни..
Они представляешь даже, не воровали вагонетки на кирзаводе, не ставили листы ДВП и не летели по ветру в сторону химзавода или обратно..
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§ Victor Yang
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8953
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.08.17 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
в 14 бросил, в 21 совсем бросил..

этапять!
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5115
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.08.17 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
этапять

В 12 или 13 лет прочитал о том что сантиметр сигареты отнимает минуту жизни.
Не знаю как я насчитал, но насчитал три года..
А потом с Осиновки в Наурзумские степи когда вывезли меня, там спортики все были, а я не знал что такое за дивное слово "секция"..
Там и бросил окончательно, курить по две пачки в день..
В 7 лет наперегонки кто сколько выкурит, по 7 сигарет за раз выкуривал и хоть бы что..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5115
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.08.17 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ого, если на Солнце вылить равное количество воды, чтобы потушить его, оно станет только больше в два раза, горячее и ярче..
Американские учоные..
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* Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1059
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 01.08.17 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Гыы...еще один " одаренный " не может не пройти мимо, шоб не вставить свои пять копеек.

Это местный адвокат "обиженных"...
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* Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1059
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 01.08.17 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
У нас на первый инфаркт пол тела не двигается, если повезет, на второй ты труп..

Медик из тебя так себе... Инсульт с инфарктом путаешь. Но, главное, пытаешься казаться умным! Типа, понимающим...
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Ответить Новый топик
Страница 298 из 299«1...296297298299»
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