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§ NG.kz
Новые остановки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29087
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.08.17 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По Абая после ремонта на остановках КЖБИ и 2-ой Подъём новые остановки вызывают недоумение. Приглядитесь. Один угол установлен на битых кирпичиках
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§ Обликоморале
Re: Новые остановки
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3246
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.08.17 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чо, действительно пока ж еще строят. Интересно будет взглянуть потом, когда достроят..при нашем разгильдяйстве, вполне возможен вариант, что так и оставят)
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* Алиса
Re: Новые остановки
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3498
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 01.08.17 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
там стекло в проёмах

ну стекла (пластики) долго не держатся в нашем городе - это уже было видно на ранее стоявших. Да и данная конструкция не факт,что долго будет стоять. Или до первых хороших ветров или до первых ног, опробующих устойчивость на прочность после бурного возлияния или обкуривания.
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* Ваш земляк
Re: Новые остановки
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1059
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 01.08.17 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы ничего не поняли! Вместо крыши там будут стоять солнечные батареи ( в свете последнего ЭКСПО). а по бокам будут установлены светодиодные энергосберегающие мониторы, по которым будут крутиться ролики, посвящённые 25-тилетию Независимости, где будут показаны все достижения Республики!
P.S. Если что, это был сарказм...
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* Ваш земляк
Re: Новые остановки
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1059
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 01.08.17 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
ну стекла (пластики) долго не держатся в нашем городе - это уже было видно на ранее стоявших.

И тут , в продолжение Вашего высказывания, заметка об остановке в мкр. Аэропорт. Добавить нечего...
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* Ваш земляк
Re: Новые остановки
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1059
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 01.08.17 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
может временно стоит ,доделают

Нет ничего более постоянного, чем временное...
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