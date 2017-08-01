|Цитата:
kbkz1980:
Просто и писать надо тогда и о хорошем тоже,
Хотя ,думаю скрежет зубов от такого написания у вас неизбежен
Да как-то поводов всё больше о плохом, как вон с чудесной традицией "украсть невесту".
Цитата:
kbkz1980:
Возможно,вы такой же как я полуфабрикат.
С русским у вас проблемы нет,а вот с корейским уверена большой пробел)))
А в чём заключается проблема, разрешите полюбопытствовать?
Родной язык для меня русский, ещё могу по английски объясняться, мне для жизни в данный момент хватает.
Цитата:
Обликоморале:
Только в Казахстане от казаха на Пасху можно получить смс-ку: "Салем, Христос воскрес!" и на Наурыз от русского: "Привет, мейрамы кутты болсын!" В Крещение что творится у проруби, уже доподлинно всем известно.На Рождество варить бесбармак, а казахи красят яйца на Пасху и пекут куличи, потому что дети просят.
Это наследство от Советского Союза, когда все твёрдо знали про дружбу народов и всё такое :) Ненадолго.