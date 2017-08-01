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Страница 44 из 45«1...42434445»
Куратор темы: Валентин
§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6452
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 01.08.17 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Просто и писать надо тогда и о хорошем тоже,
Хотя ,думаю скрежет зубов от такого написания у вас неизбежен


Да как-то поводов всё больше о плохом, как вон с чудесной традицией "украсть невесту".

Цитата:
kbkz1980:
Возможно,вы такой же как я полуфабрикат.
С русским у вас проблемы нет,а вот с корейским уверена большой пробел)))


А в чём заключается проблема, разрешите полюбопытствовать?
Родной язык для меня русский, ещё могу по английски объясняться, мне для жизни в данный момент хватает.

Цитата:
Обликоморале:
Только в Казахстане от казаха на Пасху можно получить смс-ку: "Салем, Христос воскрес!" и на Наурыз от русского: "Привет, мейрамы кутты болсын!" В Крещение что творится у проруби, уже доподлинно всем известно.На Рождество варить бесбармак, а казахи красят яйца на Пасху и пекут куличи, потому что дети просят.


Это наследство от Советского Союза, когда все твёрдо знали про дружбу народов и всё такое :) Ненадолго.
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6452
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 01.08.17 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Там же обиды родственников начинаются из-за "неуважения".


[вспоминает]

Как-то на свадьбе посадили друзей за стол ближе чем родственников. Всю прочую молодёжь вообще видно не было, сидели за самым последним столом.
Если бы взгляды родственников могли убивать...

Цитата:
kbkz1980:
Пипец, станция конечная,если мужик так рассуждает!


Кхм.
Ну эта, многих воспитывали во мнении, что тётеньки - они тоже люди, а значит ничем не лучше мужиков.
И имеют точно такие же права и обязанности, это важно.

Есть чисто физические ограничения - тётенькам непросто отнести мешок цемента, например, или ещё что.

Но в общем и целом - вот так.
Мнение "ты тётенька, твоё место с краю" - не поддерживаю, нет.

Цитата:
Victor Yang:
В этом, может, и кроется вся беда - такая женщина хочет чтобы обязанностей было как у восточной, а прав - как у европейской.


Это уже епархия современных феминисток! Я как-то окунулся, с целью изучить вопрос, выглядел итог примерно так:



Цитата:
kbkz1980:
Хуже когда,человек без рода и племени, не знает своей родословной ,называет себя челом мира.


Хуже, извините, для кого?
И кстати, лично я (лично я) не породистая собачка или кошечка, чтобы хвастаться своей родословной :)

Сразу поясняю.
Это не означает что я не знаю своих родственников, кто они, откуда, и как жили, нет.

Дело в том, что в самом озвучивании вот этого "род", "племя", "родословная" лично я наблюдаю какой-то средневековый атавизм.
Меня это огорчает.
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* JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1085
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 01.08.17 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Вам никогда знать не хотелось,где родовой дом прадеда,сьездить туда


Нет, да и зачем? Там все равно ничего не осталось, все разрушено во время войны. Деда сюда привезли в начале 30-х еще маленьким, дома где они жили сперва, тоже уже нет, стоят хрущевки на том месте. И правильно.

Цитата:
kbkz1980:
письма прабабушки и много семейных историй


Это как-то совсем женское, если честно. Они жили своими чаяниями, мы - своими. Нам их личные мысли могут показаться странными, наши - им. Прошлое должно оставаться в прошлом.

Все это к теме нашего разговора - вороха родни на лавках, играющих свои роли в спектакле обычаев никакого отношения не имеет.
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6452
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 01.08.17 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обратите внимание, первое

Цитата:
kbkz1980:
Вам никогда знать не хотелось,где родовой дом прадеда,сьездить туда,знать почему кто то был репрессирован,письма прабабушки и много семейных историй, передать всё это племянникам,которым уже интересно всё это.


никак не связано со вторым,

Цитата:
kbkz1980:
Такое ощущение,что вам никакой истории не оставили,следовательно и вам нечего рассказать,вот и приходится жить только практической значимостью.


но вы чисто по женски ловко перепрыгиваете мыслью от одного к другому.
А это неправильно.

[Исправлено: Валентин, 01.08.2017 - 19:39]
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6452
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 01.08.17 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Нет, да и зачем?


Да понятно зачем.
Создаёт ощущение причастности к чему-то большему, даёт осмысленность и осознанность собственного существования.
Проблема в том, что зачастую это подменяет собственный вклад и свои достижения.

Цитата:
JereK:
Все это к теме нашего разговора - вороха родни на лавках, играющих свои роли в спектакле обычаев никакого отношения не имеет.


Заметка задала вектор движения, а дальше все о своём в меру понимания, обсуждаем как можем :)
Так почти всегда и происходит.

До тех пор пока с взаимным уважением и попытками друг друга понять - всё нормально.
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??????????????????
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 01.08.17 - 19:53
Комментарий удален модератором.

§ kbkz1980
Re: Новости казахской прессы
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2940
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 01.08.17 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
А в чём заключается проблема, разрешите полюбопытствовать?
Родной язык для меня русский, ещё могу по английски объясняться, мне для жизни в данный момент хватает.

Лично вам,объясню на пальцах.)))
Фамилия у вас ни Иванов ,Петров и Пупкин
Следовательно,ветка корейская есть в вас
В традициях-обычаях-языке вы мягко скажем не сильны.
Так может следует изучить,хоть из литературы.
Вместо того ,чтоб лезть в другой этнос со своим сарказмом)))
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глас народа
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 01.08.17 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
kbkz1980:
Такое ощущение,что вам никакой истории не оставили,следовательно и вам нечего рассказать,вот и приходится жить только практической значимостью.******
А так называемая " практическая значимость" ныне определяются чисто субъективные мерками: какую ты или он занимаешь (т) служебную табуретку и сколько денег сегодня смог сделать " из воздуха", путем взяток, приписок,воровства.
Вот только, какое будущее у такого государства?

§ kbkz1980
Re: Новости казахской прессы
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2940
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 01.08.17 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Мнение "ты тётенька, твоё место с краю" - не поддерживаю, нет.

А я не поддерживаю всеобщего равенства
Тады пришейте женщине пипиську и отправьте в шахту с отбойником :lol:
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Если не туды
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 01.08.17 - 20:08
Комментарий удален модератором.

§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6452
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 01.08.17 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Лично вам,объясню на пальцах.)))


Исполать тебе, барыня :)

Цитата:
kbkz1980:
Фамилия у вас ни Иванов ,Петров и Пупкин
Следовательно,ветка корейская есть в вас
В традициях-обычаях-языке вы мягко скажем не сильны.
Так может следует изучить,хоть из литературы.


А с какой целью и для чего?
И что позволяет вам мне давать подобные советы с эдакой великолепной непринуждённостью? :)

Цитата:
kbkz1980:
Вместо того ,чтоб лезть в другой этнос со своим сарказмом)))


Это в смысле, знай своё место? :)
Повторю то, что уже писал как-то: если сарказм задевает, или тема болезненная лично для вас - можно просто об этом сказать.
Я к подобному отношусь с пониманием, и болезненные для уважаемого мной собеседника темы - затрагивать не буду.

Цитата:
kbkz1980:
А я не поддерживаю всеобщего равенства


А здесь без разницы, что лично вы поддерживаете или нет :)
Советским женщинам равные права и обязанности вручили без всякой борьбы, просто как факт.

Так что можно с этим соглашаться, можно нет - но женщины уже почти сто лет как - ничуть не лучше и не хуже мужчин.
А точно такие же.

Цитата:
kbkz1980:
Тады пришейте женщине пипиську и отправьте в шахту с отбойником


Вы, опять же, не поверите!
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§ kbkz1980
Re: Новости казахской прессы
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2940
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 01.08.17 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Как-то на свадьбе посадили друзей за стол ближе чем родственников. Всю прочую молодёжь вообще видно не было, сидели за самым последним столом.
Если бы взгляды родственников могли убивать...


Надеюсь у вас будет как положено,с довольными взглядами родни)))
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§ kbkz1980
Re: Новости казахской прессы
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2940
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 01.08.17 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
с какой целью и для чего?
И что позволяет вам мне давать подобные советы с эдакой великолепной непринуждённостью? :)


С той целью,если научился ржать над чужой культурой
То следует изучить свою ,а может и там есть над чем похохотать))))
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§ kbkz1980
Re: Новости казахской прессы
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2940
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 01.08.17 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
глас народа:
Вот только, какое будущее у такого государства?

Думаю это вопрос лучше задать Jорику,
У него практическая значимось бежит вперёд паровоза)))
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* JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1085
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 01.08.17 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
С той целью,если научился ржать над чужой культурой


А что, где-то речь шла о какой-то определенной культуре? Насколько я помню, речь велась об обычаях в целом, в любой культуре. Вы освежите память, перечитайте последние 3-4 страницы. :-)
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