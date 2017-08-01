Цитата: kbkz1980:

Просто и писать надо тогда и о хорошем тоже,

Хотя ,думаю скрежет зубов от такого написания у вас неизбежен



Да как-то поводов всё больше о плохом, как вон с чудесной традицией "украсть невесту".



Цитата: kbkz1980:

Возможно,вы такой же как я полуфабрикат.

С русским у вас проблемы нет,а вот с корейским уверена большой пробел)))



А в чём заключается проблема, разрешите полюбопытствовать?

Родной язык для меня русский, ещё могу по английски объясняться, мне для жизни в данный момент хватает.



Цитата: Обликоморале:

Только в Казахстане от казаха на Пасху можно получить смс-ку: "Салем, Христос воскрес!" и на Наурыз от русского: "Привет, мейрамы кутты болсын!" В Крещение что творится у проруби, уже доподлинно всем известно.На Рождество варить бесбармак, а казахи красят яйца на Пасху и пекут куличи, потому что дети просят.



Это наследство от Советского Союза, когда все твёрдо знали про дружбу народов и всё такое :) Ненадолго.