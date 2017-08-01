NG.kz Бывший заместитель Костанайского областного филиала партии «Нур Отан» Газиз Бекмухамедов стал акимом Камыстинского района



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 15:31 Партия и исполнительная власть обменялись руководящими кадрами вчера, 31 июля. Аким области в первой половине дня представил Жанабая Бисимбаева, бывшего акима Камыстинского района, в «Нур Отане». А после обеда сообщил о назначении Бекмухамедова камыстинскому активу.

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