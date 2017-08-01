/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡  Бывший заместитель Костанайского областного филиала партии «Нур Отан» Газиз Бекмухамедов стал акимом Камыстинского района		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Бывший заместитель Костанайского областного филиала партии «Нур Отан» Газиз Бекмухамедов стал акимом Камыстинского района
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29087
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.08.17 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Партия и исполнительная власть обменялись руководящими кадрами вчера, 31 июля. Аким области в первой половине дня представил Жанабая Бисимбаева, бывшего акима Камыстинского района, в «Нур Отане». А после обеда сообщил о назначении Бекмухамедова камыстинскому активу.
Читать новость

Кайрат
Re: Бывший заместитель Костанайского областного филиала партии...




Отправлено: 01.08.17 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как же корпус А? Назначили незаконно? Или аким плевал на законы?

Денис
Re: Бывший заместитель Костанайского областного филиала партии...




Отправлено: 01.08.17 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот,незадача, в апреле купили новый зжип элитный, теперь он не подходит для езды по вечному бездорожью района, нада новый покупать для нового акима.

ди
Re: Бывший заместитель Костанайского областного филиала партии...




Отправлено: 01.08.17 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
грустные все такие,,,

adler
Re: Бывший заместитель Костанайского областного филиала партии...




Отправлено: 01.08.17 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Камыстинском районе дорогу сделали интересно? Для чего нужна эту ракировка? Для лучшего освоения бюджета?

Ерик
Re: Бывший заместитель Костанайского областного филиала партии...




Отправлено: 01.08.17 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пусть посмотрит где край земли, деятель Нур отана

§ seroff
Re: Бывший заместитель Костанайского областного филиала партии...
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 104
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 01.08.17 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а жип где ?с бывшим акимом в личном гараже переедит?
Профайл

§ seroff
Re: Бывший заместитель Костанайского областного филиала партии...
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 104
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 01.08.17 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и ещё вопрос почему прокуратуру не настораживает 100% износ акиматовских авто которые выглядят лучше моей 20-и летней, хотя у меня износ %50
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: 112, DrDjekel

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 142
Пользователей: 6
Всего: 148

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх