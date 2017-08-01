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≡ Вторым участником ДТП, в котором погиб таксист, был сотрудника ИВС УВД Костаная - Прокуратура Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Вторым участником ДТП, в котором погиб таксист, был сотрудника ИВС УВД Костаная - Прокуратура Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29087
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.08.17 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неожиданное продолжение получила громкая авария, которая произошла около 6 часов утра на пересечении улиц Баймагамбетова и Л.Беды. Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, за рулем автомобиля марки «Лада Приора» находился сотрудник полиции.
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Равиля
Re: Вторым участником ДТП, в котором погиб таксист, был...




Отправлено: 01.08.17 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фух, хоть успокоили, значит виновный от ответственности не уйдет! Похвально, господа прокуроры!

* 112
Re: Вторым участником ДТП, в котором погиб таксист, был...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5113
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.08.17 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понял что то..
Погиб человек, какое примирение то?
Я сейчас шашкой махать пойду вокруг, примирюсь потом с родственниками, я чист?
Хорошо.
В школу зайду и потом примирюсь, не вернешь ведь детишек, бабками всех завалю, я чист?
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черный плащ
Re: Вторым участником ДТП, в котором погиб таксист, был...




Отправлено: 01.08.17 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
они имеют виду раньше можно было бабками отмазаться перед родственниками и тебя отпускают, а теперь нельзя, должны посадить обязательно виновника какая у него скорость была что такой силы удар был

777
Re: Вторым участником ДТП, в котором погиб таксист, был...




Отправлено: 01.08.17 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас уволят его из органов задним числом. Вообще эти Приоры и четырки напрягают своей агрессивной ездой. Надо что то делать ...

андрей
Re: Вторым участником ДТП, в котором погиб таксист, был...




Отправлено: 01.08.17 - 20:04
Комментарий удален модератором.

андрей
Re: Вторым участником ДТП, в котором погиб таксист, был...




Отправлено: 01.08.17 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
регистратор с машины такси пропал еслиб не видео очевидца который ехал за такси сделали бы виновником самого Олега

* 112
Re: Вторым участником ДТП, в котором погиб таксист, был...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5113
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.08.17 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
черный плащ:
они имеют виду раньше можно было бабками отмазаться перед родственниками и тебя отпускают, а теперь нельзя, должны посадить обязательно виновника какая у него скорость была что такой силы удар был

А..
Я как всегда по гипотенузе прочитал, не заметил слово Невозможно..
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Жека
Re: Вторым участником ДТП, в котором погиб таксист, был...




Отправлено: 01.08.17 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ехал себе человек и нет человека. На месте таксиста мог оказаться любой человек, а вот на месте убийцы только убийца. По этому он должен быть наказан и изолирован от общества. Негодяй. Просто так убил человека.

* drakon
Re: Вторым участником ДТП, в котором погиб таксист, был...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11525
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.08.17 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В КН пишут,пропал видеорегистратор,
из машины таксиста... :-o
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* 112
Re: Вторым участником ДТП, в котором погиб таксист, был...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5113
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.08.17 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
пропал видеорегистратор,

Сейчас снимут как надо и регистратор найдется..
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* drakon
Re: Вторым участником ДТП, в котором погиб таксист, был...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11525
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.08.17 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Сейчас снимут как надо и регистратор найдется.

В КН - видео есть,едущего следом.
Ничего не сднлаешь... :-o
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