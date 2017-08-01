Цитата: черный плащ:

они имеют виду раньше можно было бабками отмазаться перед родственниками и тебя отпускают, а теперь нельзя, должны посадить обязательно виновника какая у него скорость была что такой силы удар был



А..

Я как всегда по гипотенузе прочитал, не заметил слово Невозможно..