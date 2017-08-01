Цитата: Обликоморале:

Да я лучше на даче корыто сварю со сливом в отстойник на 3 куба))

Да нет дачи у меня. Да и сварить корыто-

это у меня обойдётся - 3000 евров.

Дв ещё отстойник - никто не разрешит

мне строить,не мы так - нарушая Экологию...