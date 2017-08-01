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§ NG.kz
Бесплатно проверить качество приобретенных продуктов можно будет на Центральном рынке Костаная
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29087
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.08.17 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В среду, 2 августа, в городах и районах Костанайской области сотрудники департамента охраны общественного здоровья начинают акцию «Выбирай безопасный продукт», которая будет проводиться 1 раз в 2 недели.
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§ Lamka
Re: Бесплатно проверить качество приобретенных продуктов можно...
Lamka


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 270
Регистрация: 28.02.13
Отправлено: 01.08.17 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сразу будут выдавать сертификат или иной документ подтверждающий что данная продукция опасна или безопасна для человека?
А если опасный для человека продукт выявят в процессе проверки, сразу отправят сотрудников для проверки/изъятия некачественной продукции..?
8-) 8-) 8-)
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