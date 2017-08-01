Цитата: 112:

В любой момент ... на тот свет..



Цитата: drakon:

Марик,у меня уже их Два - было.

Глрвное при этом не курить,

ты кажется - не куришь,и злоупотреблять-

Едой и Алкоголем. Завещанте,

Цитата: Горожанин_kst:

Не поверишь, Марик, тоже левый увеличен...сначала не понял с чего?! ведь не курю, почти не выпиваю, каждый день зарядка и до 8ми км. пеших прогулок. Потом врачи успокоили, это норма в вашем возрасте при интенсивных нагрузках, мало того нагрузки категорически противопоказано снижать. Так что начинай ходьбой заниматься, Марик, может полегчает. Ну и разборчивее в еде, чтоль, пора становиться.



Вот и очередные "открытия " для Марика))) Жить будет, но при условиях)))))) Так что придется и 43 дня пережить и 666 и 666666 ...

