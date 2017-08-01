/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Все энергии нужны, все энергии важны. Фоторепортаж с ЭКСПО.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Все энергии нужны, все энергии важны. Фоторепортаж с ЭКСПО.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29087
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.08.17 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предваряю фото-впечатления эпиграфом и коллажем : «Из убогого окна, сфера ЭКСПО так красна». Ведь меняются времена, изобретаются новые технологии, но вечен внешний и внутренний вид вагонов состава поезда сообщением Кустанай-Алма-ата.
Читать новость

§ 112
Re: Все энергии нужны, все энергии важны. Фоторепортаж с ЭКСПО.
112


(Пользователи)
Сообщений: 5109
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.08.17 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец то..
Господи..
Да ты уид сам на себя не похож и это нехорошо..
А где сфотанные мелочи, кирпич отколупавшийся или стекло разбитое или треснутое?
Ты сфотал все что фотает там весь сброд..
Что то другое, чтобы выявить - А вот оно что Михалыч...
Выставленные оценки надеюсь по десятибальной системе то хоть?
Профайл

§ 112
Re: Все энергии нужны, все энергии важны. Фоторепортаж с ЭКСПО.
112


(Пользователи)
Сообщений: 5109
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.08.17 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все впопыхах..
Хотелось бы например остановиться в определенном месте и почитать досконально, со всеми фотоотсчетами и рассказами, как оно там, надеюсь есть?
Профайл

§ 74
Re: Все энергии нужны, все энергии важны. Фоторепортаж с ЭКСПО.
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4155
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 01.08.17 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
отличный материал... ехать или не ехать думайте сами..
Профайл

§ 112
Re: Все энергии нужны, все энергии важны. Фоторепортаж с ЭКСПО.
112


(Пользователи)
Сообщений: 5109
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.08.17 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я бы поехал с большим удовольствием, но на недельку с заездом в Бурабай..
Жаль денег нет как обычно, а еще времени совсем..
Профайл

§ 112
Re: Все энергии нужны, все энергии важны. Фоторепортаж с ЭКСПО.
112


(Пользователи)
Сообщений: 5109
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.08.17 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
А что, поезд костанайцев сразу на ЭКСПО прям завозит?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 32
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 149
Пользователей: 0
Всего: 149

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх