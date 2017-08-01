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Страница 43 из 43«1...414243
Куратор темы: Валентин
§ kbkz1980
Re: Новости казахской прессы
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2934
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 01.08.17 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
прекрасно понимаю, что если запереть несколько людей в комнате, то они начинают делиться на соперничающие фракции. Но у меня такая модель поведения вызывает стойкое неприятие

Чтобы соперничества не было,
Тогда и по половой принадлежности не делите
Будете все люди мира без этноса и без пола
:lol:
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§ JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1082
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 01.08.17 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Тогда и по половой принадлежности не делите
Будете все люди мира без этноса и без пола


Пхехе.. Я надеюсь, все-же, что вы сейчас не о репродуктивной функции говорите, а о месте женщины в социуме. Если так, то в наши дни я не знаю такого дела, где женщина могла-бы справляться хуже мужчины. Так что половые различия, в самом деле, вторичны и незначительны. Если же речь шла о репродуктивной функции, то это просто глупый толстый троллинг, и я не буду отвечать на него.
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§ Victor Yang
Re: Новости казахской прессы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8953
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.08.17 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
должны согласиться, что мотивация "ты должен\должна делать так-то потому-что ты татарин, а мы все так делаем" глупа и вызывает улыбку.

Ну, это, опять же, только потому что вокруг тебя нет километра близких татар/казахов/удмуртов/уйгуров и т.д. Там же обиды родственников начинаются из-за "неуважения". Да и не понять тому кто с детства не "варился" в традициях - их так воспитали, это впиталось, как говорится, с молоком матери.
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§ kbkz1980
Re: Новости казахской прессы
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2934
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 01.08.17 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Если так, то в наши дни я не знаю такого дела, где женщина могла-бы справляться хуже мужчины. Так что половые различия, в самом деле, вторичны и незначительны.

Пипец, станция конечная,если мужик так рассуждает!
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§ JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1082
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 01.08.17 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну, это, опять же, только потому что вокруг тебя нет километра близких татар/казахов/удмуртов/уйгуров и т.д. Там же обиды родственников начинаются из-за "неуважения". Да и не понять тому кто с детства не "варился" в традициях - их так воспитали, это впиталось, как говорится, с молоком матери.


Это сути не меняет. Ну и однажды большинство людей все-таки становятся самостоятельными и самодостаточными, и начинают думать своей головой. Если они не видят очевидного без постоянного надмозга - то увы, что тут еще скажешь.
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§ JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1082
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 01.08.17 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Пипец, станция конечная,если мужик так рассуждает!


А как, по-вашему, должен рассуждать настоящий мужик? Жена, на кухню иди, барана вари? Лиля, вам муж разрешает сидеть тут и вести праздные разговоры с чужими мужиками? Он вас палкой не побьет за это?
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§ Victor Yang
Re: Новости казахской прессы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8953
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.08.17 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
вам муж разрешает сидеть тут и вести праздные разговоры с чужими мужиками?

В этом, может, и кроется вся беда - такая женщина хочет чтобы обязанностей было как у восточной, а прав - как у европейской.
Цитата:
JereK:
Это сути не меняет. Ну и однажды большинство людей все-таки становятся самостоятельными и самодостаточными, и начинают думать своей головой.

Если тебе это с самого рождения вдалбливают, что так надо - это становится частью твоей жизни. И нарушить все эти правила, обычаи - всё равно что современному человеку попасть в какое-нибудь племя, где нормой считается ходить голым и браки с 12-летними.
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§ kbkz1980
Re: Новости казахской прессы
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2934
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 01.08.17 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
этом, может, и кроется вся беда - такая женщина хочет чтобы обязанностей было как у восточной, а прав - как у европейской.

Муся,не надо из меня бедняжку делать.
Тем более по вопросу прав и обязанностей.
Всё решаемо а диалоге.
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§ Victor Yang
Re: Новости казахской прессы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8953
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.08.17 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
не надо из меня бедняжку делать

Во-первых, это не про тебя конкретно. Во-вторых, в такой ситуации "бедняжкой" далеко не женщина оказывается.
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§ kbkz1980
Re: Новости казахской прессы
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2934
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 01.08.17 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Если тебе это с самого рождения вдалбливают, что так надо -

Хуже когда,человек без рода и племени, не знает своей родословной ,называет себя челом мира. :lol:
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§ Victor Yang
Re: Новости казахской прессы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8953
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.08.17 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Хуже когда,человек без рода и племени, не знает своей родословной ,называет себя челом мира.

А чем это хуже-то? Нет постоянных гостей, свадеб, дней рождений и т.д., нет необходимости помнить всех родственников до 7 колена, помнить и соблюдать все эти традиции, боясь кого-то или что-то забыть и обидеть тем самым человека. Живи себе в своё удовольствие, рожай и расти детей. Я в этом ничего плохого не вижу, равно как и в обратном. Это просто по-разному.

У меня есть коллега - молодой парень-казах. Вот он недавно женился. Вот оказывается может быть важным кто первым молодых в гости позовёт! Я этого не понимаю, если честно. Также как и все эти бешеные траты на сватовство/свадьбу, которые, по сути своей, являются обменом подарками, т.е., ни у кого ничего не появляется, а, получается, покупается самому себе только чужими руками. И всё делается только потому что надо.

[Исправлено: Victor Yang, 01.08.2017 - 17:34]
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§ JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1082
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 01.08.17 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Хуже когда,человек без рода и племени, не знает своей родословной ,называет себя челом мира.


Чем хуже? Чем знание своей родословной вам помогло в жизни? Какой в этом практический смысл? Какой практический смысл во-всей этой многочисленной родне, бесконечно спящей на всех пригодных для того поверхностях? Что изменится от того, что какая-то седьмая вода на киселе вдруг сочтет себя обиженной? Какой вообще во всем этом глобальный смысл? Мелочная убогая возня.. :-x
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§ Victor Yang
Re: Новости казахской прессы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8953
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.08.17 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Какой вообще во всем этом глобальный смысл?

Это вечный спор физиков и лириков.
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Гость
Новости казахскоязычной прессы




Отправлено: 01.08.17 - 18:47
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Страница 43 из 43«1...414243
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